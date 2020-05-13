Honor ستُقدم مجموعة من المنتجات الجديدة يوم 18 مايو، ومن بينها تلفاز ذكي وحاسوب محمول

فاطمة أيت طالب - دبي - تُحاول العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei تنويع تشكيلة منتجاتها من خلال تطعيمها بمنتجات نمط الحياة لتعويض إنخفاض مبيعات الهواتف الذكية خارج الصين. لقد رأينا بالفعل العديد من أساور اللياقة البدنية، والساعات الذكية، وسماعات الأذن اللاسلكية، والحواسيب المحمولة من هذه العلامة التجارية، ويبدو أننا سنرى المزيد من المنتجات من هذه الشركة قريبًا.

في الواقع، لقد أعلنت شركة Honor اليوم أنها ستقوم بالكشف عن المزيد من المنتجات الجديدة في اليوم 18 من شهر مايو الجاري، بما في ذلك تلفاز ذكي يُدعى Honor Vision Pro. وجدير بالذكر أن المنتجات الجديدة تُعد جزءًا من إستراتيجية 1+8+N العالمية، مما يجعل Honor لاعبة كبيرة في عالم إنترنت الأشياء.

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إلى جانب التلفاز الذكي Honor Vision Pro، سنشهد أيضًا وصول الحاسوب المحمول Honor MagicBook pro إلى الأسواق العالمية. ونظرًا إلى أن الحاسوبين Honor MagicBook 14 و Honor MagicBook 15.6 جاء بنفس تصميم ومواصفات Huawei MateBook D، فنحن نعتقد بأن الحاسوب Honor MagicBook Pro الجديد سيكون مماثلا للحاسوب Huawei MateBook X Pro الذي أعلنت عنه شركة Huawei في الفترة الماضية.