فاطمة أيت طالب - دبي - Realme X3 و Realme X3 SuperZoom و Realme TV هي جميعها منتجات تم تأكيد وجودها بطريقة أو بأخرى، لذا فإن أحدث الأخبار حول هذه الهواتف الذكية الثلاثة هي علامة على أنها ستصدر في المستقبل القريب. ظهرت جميع هذه الأجهزة الثلاثة على صفحة الدعم الرسمية لشركة Realme ولكن تم إزالتها منذ ذلك الحين.
منذ حوالي شهر، تم رصد وحدة تحكم بالتلفزيون من شركة Realme تحصل على شهادة البلوتوث من هيئة Bluetooth SIG، في حين قام الرئيس التنفيذي للشركة مؤخرًا بالتشويق للهاتف Realme X3 SuperZoom. من المحتمل أن تحصل تشكيلة Realme X3 Series على ترقية على مستوى المواصفات التقنية مع تحسين قدرات الكاميرا، وهذا ما تُلمح إليه اللاحقة SuperZoom.
لن نُفاجأ في حالة إذا كشفت لنا شركة Realme عن تواريخ الإعلان قريبًا جدًا. على الأرجح، سيتم إطلاق هذه المنتجات الثلاثة معًا. عمومًا، سنقوم بتحديث الموقع فور توصلنا بالتواريخ أو بالمزيد من المعلومات حول هذه المنتجات.
كانت هذه تفاصيل خبر أدلة جديدة تلمح لإقتراب موعد وصول منتجات جديدة من Realme، ومن بينها تلفاز ذكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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