تسريب تفاصيل كاميرات الهاتفين Honor X10 5G و Honor X10 Pro 5G، وبقية مواصفاتهما

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor X10 5G في غضون أسبوع، وبينما نشرت العلامة التجارية الصينية بالفعل بعض الصور الملتقطة بهذا الهاتف، فلا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن نظام الكاميرا في هذا الهاتف. ومع ذلك، فقد حصلنا اليوم على تسريب جديد من الصين يكشف لنا عن كافة المواصفات التقنية لهذا الهاتف جنبًا إلى جنب مع مواصفات الهاتف Honor X10 Pro 5G.

ووفقا للتسريب الجديد، فسوف يضم الهاتف Honor X10 5G ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 40 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. أما بخصوص الهاتف Honor X10 Pro 5G، فقد كشف لنا تسريب اليوم أنه سيضم بدوره ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 40 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المُقربة التي توفر تقريبًا بصريًا قدره ×5، وكاميرا ثالثة بدقة 8 ميغابكسل تضم عدسة بزاوية مشاهدة واسعة تبلغ 120 درجة. وعلى ذكر الكاميرات، فالهاتف Honor X10 5G سيفتقر إلى تقنية تثبيت الصور OIS على عكس الهاتف Honor X10 Pro 5G. وبغض النظر عن الكاميرات الخلفية، فكلا الهاتفين سيأتيان مع كاميرات أمامية بدقة 16 ميغابكسل.

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فيما يخص بقية المواصفات التقنية، فقد كشف لنا تسريب اليوم أن الهاتف Honor X10 5G سيضم شاشة LCD بحجم 6.63 إنش تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 60Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilion Kirin 820 5G، وبطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الجانب.

أما بخصوص الهاتف Honor X10 Pro 5G، فقد كشف لنا تسريب اليوم أنه سيضم شاشة LCD بحجم 6.63 إنش تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilion Kirin 820 5G، وبطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W والشحن اللاسلكي السريع بقوة 20W، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الجانب.