الهاتف Nokia 9.3 PureView سيسجل الفيديوهات بدقة 8K، وسيملك تأثيرات Zeiss حصرية

فاطمة أيت طالب - دبي - تستغل شركة HMD Global Oy كامل وقتها لجعل جميع جوانب الهاتف Nokia 9.3 PureView صحيحة، وهي الآن تبذل الكثير من الجهد لتحسين أداء الكاميرا قدر الإمكان. سمعنا بالفعل أن هذا الهاتف سيستخدم مستشعر 108 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية، والآن تدعي المصادر أن هذه الكاميرا ستكون قادرة على تسجيل فيديوهات 8K بمعدل 30 إطار في الثانية.

هذا فقط في حالة إذا كان المهندسون سعداء بالنتائج، لذلك يُقال أنهم يعملون بجد، ويُحاولون إنهاء خوارزميات معالجة الصور. من بين الأشياء التي تجعل الهاتف Nokia 9.3 PureView قادرًا على تسجيل فيديوهات 8K هو المعالج Snapdragon 865 الذي حل محل المعالج Snapdragon 855 الذي كانت شركة HMD Global Oy تنوي إستخدامه في الهاتف في البداية.

أما بالنسبة للصور الثابتة، فإن فريق HMD Global Oy يركز في الأساس على وضعي Pro Mode و Night Mode. وبالنسبة للوضع Pro Mode، فهو يعمل على تحسين خوارزميات معالجة الصور وعناصر التحكم اليدوية. سيستفيد وضع Night Mode من وحدات البكسل الكبيرة وتقنية تثبيت الصور OIS.

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ستساهم Zeiss أيضًا في الكاميرا بإستخدام ” تأثيرات Zeiss ” الحصرية. الحصريات مهمة هنا لأن شركة Sony على وشك إطلاق هاتف ذكي بالشراكة مع Zeiss أيضًا.

بعد كل هذه التسريبات، هناك القليل من التأكيدات الرسمية على وجود الهاتف. المسؤول الأول عن المنتجات في شركة HMD Global Oy، السيد Juho Sarvikas قام بالتشويق للألوان التي سيأتي بها الهاتف، ومن المفترض أن يظهر الهاتف في أغسطس أو سبتمبر، وبالتالي هذا يعني أنه لا يزال يتعين علينا الإنتظار لبضعة أشهر.