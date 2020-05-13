شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "انستجرام" يعلن عن مزايا جديدة لمحاربة المتنمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وقف التنمر على منصته بميزات جديدة تمنح الأشخاص المزيد من التحكم في من يمكنه وضع تعليق أو إشارات مسيئة، وسيسمح تطبيق مشاركة الصور، المملوك لـ"فيسبوك"، للمستخدمين باختيار من يمكنه وضع علامة (tag) لهم والإشارة (mention) إليهم في المنشورات وحذف التعليقات السلبية دفعة واحدة.

وكان تطبيق "انستجرام" من بين منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تم انتقادها لفشلها في التصرف بسرعة كافية في إزالة المحتوى المسيء والمحتمل أن يكون خطيرا.

وأطلق المطورون أداة تقييد في العام الماضي تسمح للمستخدمين بحظر الأشخاص الذين يتركون تعليقات سيئة عنهم ردا على مشاركاتهم، حسب روسيا اليوم.

وستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تثبيت عدد محدد من التعليقات الإيجابية في الجزء العلوي من قسم التعليقات في المشاركات عبر المنصة بدلا من نشرها فقط.

وقالت شركة "انستجرام" في بيان لها: "رأينا أنه يمكن استخدام العلامات (tag) والإشارات (mention) لاستهداف الآخرين أو التنمر عليهم ، لذلك نحن نطرح عناصر تحكم جديدة تسمح لك بإدارة من يمكنه استخدام هذه الخدمات على انستجرام".

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وأضافت: "يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد الجميع، أو فقط الأشخاص الذين تتابعهم، أو لا أحد، ليتمكن من وضع علامة (tag) أو الإشارة إليك (mention) في تعليق أو قصة."

وقال متحدث باسم الشركة: "نحن نعلم أن إدارة سلسلة من التعليقات السلبية يمكن أن تشعرك بالإرهاق، لذا فقد اختبرنا القدرة على حذف التعليقات السيئة بشكل مجمّع، بالإضافة إلى حظر أو تقييد حسابات متعددة تنشر تعليقات سلبية".

وتابع قائلا إن النتائج الأولية كانت مشجعة، حيث تمكن الميزات الجديدة المستخدمين من الحفاظ على بيئة إيجابية في حساباتهم.