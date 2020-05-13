شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كولومبيا تحقق في طريقة معالجة "تيك توك" لبيانات الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة التجارة في كولومبيا أنها ستنظر فيما إذا كان تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي المملوك للصين تيك توك يمتثل للقوانين المتعلقة بجمع ومعالجة البيانات الشخصية للأطفال والمراهقين، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

وتأتي هذه الخطوة وسط تدقيق أمريكي متزايد للتطبيق وتحقيق مماثل أعلنته هيئة مراقبة الخصوصية الهولندية في الأسبوع الماضي، حيث يسمح تيك توك للمستخدمين بإنشاء ومشاركة مقاطع فيديو قصيرة مع ملايين الأشخاص حول العالم.

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وقالت هيئة الرقابة على الصناعة والتجارة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت: "تسعى هيئة الرقابة إلى معرفة ما إذا كانت TikTok Pte Ltd قد طبقت بشكل واضح مبدأ المسؤولية في معالجة البيانات من المواطنين الكولومبيين الذين يستخدمون خدماتها".

وأضاف البيان أن دستور كولومبيا يأمر بحماية خاصة للقصر، الذين هم المستخدمون الرئيسيون للتطبيق، وقد اكتسب TikTok - المملوك لشركة الصينية ByteDance - شعبية لأول مرة في آسيا ولكن لديه الآن عددًا كبيرًا من المتابعين في جميع أنحاء العالم.

ويقدر أن يكون بين 500 مليون ومليار مستخدم، ولم ترد الشركة على الفور على بريد إلكتروني يطلب تعليقًا ، لكنها قالت الأسبوع الماضي إنها تتعاون مع السلطات الهولندية في تحقيقها، وفي أبريل ، حظرت TikTok وظيفة الدردشة المباشرة وبث الفيديو للمستخدمين دون سن 16 عامًا وقدمت أدوات الرقابة الأبوية لتقييد المحتوى غير الملائم وإدارة وقت الشاشة.