شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تمدد إغلاق مراكز توزيعها فى فرنسا لـ 18 مايو الجارى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أمازون بفرنسا تمديد إغلاق مراكز توزيعها هناك حتى 18 مايو الجارى فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأوضحت الشركة اليوم الاربعاء، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أنها مستمرة فى الحديث مع ممثلى العمال فى هذا الصدد وأنها تلقت طلبهم لتضمين خبير مستقل فى المفاوضات.

وكانت أمازون قد أغلقت مراكزها فى فرنسا يوم 15 أبريل الماضى بعدما قضت محكمة فرنسية بوقف جميع عمليات التسليم غير الضرورية خلال أزمة كورونا المستجد.

وكان تقرير كشف أن ما يقرب من 600 موظف فى أمازون تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا بأنها إيجابية، وذلك بحسب إحدى موظفات الشركة لموقع سى بى إس نيوز الأمريكى، وأن ستة على الأقل من المصابين قد ماتوا، حيث كشفت عن ذلك جانا جومب، 59 عامًا، التى تعمل فى مستودع أمازون فى إنديانا.

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وقالت "جومب" إنها استفادت من ميزة الإيواء فى المنزل لأنها كانت تخشى على صحتها، وقالت جومب: "يمكننى أن أخبركم الآن، والعدد أعلى من هذا، لكن لدينا 600 حالة على الأقل"، مضيفة أن ستة موظفين في أمازون لقوا حتفهم بسبب مرض COVID-19.

وبحسب الشركة فقد حدثت أربع وفيات بسبب أمراض الجهاز التنفسى المميتة، وقالت: "كنت غير مرتاح قليلاً لأن الحالات بدأت فى واشنطن ولم يبد أن لدى أى شخص خطة، حتى أمازون، لذلك كان خيارى الوحيد فى تلك المرحلة هو أخذ إجازة".

وفقًا للتقرير تتتبع Jumpp عدد موظفى أمازون الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 فى مواقع فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، وقال التقرير "إنها تجمع بياناتها من خلال التواصل مع زملاء العمل في جميع أنحاء البلاد وجمع الرسائل النصية الآلية والمكالمات الآلية التي ترسل أمازون موظفيها عندما يكون شخص ما إيجابيًا في إحدى منشآتها".