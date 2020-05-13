شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف قيمة عقدها الموقع مع "روس كوسموس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت مؤسسة "روس كوسموس" مع وكالة الفضاء الأمريكية على عقد قيمته 90 مليون دولار لتخصيص مقعد واحد في مركبة "سويوز" الروسية لرائد فضاء ناسا، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.

وأعلن المكتب الاعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أنه "تم اليوم توقيع عقد لنقل رائد فضاء واحد لناسا إلى المحطة الفضائية الدولية وإعادته إلى الأرض بواسطة مركبة "سويوز إم إس" الروسية في خريف 2020 ، ونحن لا نكشف قيمة العقد لأنها من الاسرار التجارية".

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ومن جانبها أعلنت ستيفاني شيرهولز المتحدثة باسم ناسا ، لوكالة نوفوستي، أن قيمة العقد هي 90 مليون دولار، وقالت، "وافقت ناسا على نقل حمولات لمؤسسة "روس كوسموس" مقدارها 800 كيلوغرام إلى المحطة الفضائية الدولية خلال 2.5 سنة المقبلة، مقابل تخصيص مقعد لرائد فضاء ناسا على مركبة "سويوز إم إس" الروسية".

أضافت موضحة، كانت الرحلة في البداية مخصصة لنقل ثلاثة رواد فضاء روس لتثبيت وحدة جديدة في القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية، ولكن الجانبين اتفقا على تخصيص مقعد لرائد فضاء ناسا في هذه الرحلة المزمعة في الخريف المقبل.