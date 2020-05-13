تكنولوجيا: Honor تحدد 18 من مايو للإعلان الرسمي عن جهاز حاسب وجهاز تلفاز Vision Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Honor القادم في 18 من مايو للإعلان الرسمي عن جهاز حاسب جديد وأيضاً إصدار جديد من أجهزة التلفاز بعنوان Honor Vision Pro.

تواجه شركة Honor إنخفاض في المبيعات في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة، لذا ترغب الشركة في توفير منتجات أكثر ومتنوعة في الأسواق العالمية، لتعويض إنخفاض مبيعات الهواتف الذكية.

ولقد قدمت شركة Honor خلال الفترة الماضية للأسواق العالمية سوارة ذكية جديدة، مع ساعة ذكية، وأيضاً إصدار جديد من السماعات اللاسلكية، مع جهاز حاسب.

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واليوم تستعد الشركة من جديد لإطلاق جهاز حاسب جديد بعنوان MagicBook Pro، مع جهاز تلفاز بعنوان Honor Vision Pro في 18 من مايو.

ومن المقرر أن ينطلق جهاز MagicBook Pro بآداء أقوى من جهاز MagicBook 14 وأيضاً جهاز MagicBook 15.6، كما تشير بعض التوقعات إلى أن الجهاز الجديد هو إعادة إطلاق جهاز Matebook X Pro من هواوي بعلامة Honor التجارية.

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