سامسونج و Huawei تهيمنان على سوق هواتف 5G في الربع الأول من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صدر اليوم من وكالة الأنباء الكورية الجنوبية The Korea Herald، فقد كانت شركة سامسونج هي الأولى عندما يتعلق الأمر بالشحنات العالمية للهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. ضمن الشركات الخمسة الأولى في التصنيف، سامسونج هي الشركة الوحيدة غير الصينية.

قامت شركة سامسونج في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بشحن 8.3 مليون وحدة من إجمالي 24.1 مليون وحدة. هذا يرفع الحصة السوقية لشركة سامسونج في سوق هواتف 5G إلى 34.1 في المئة.

أما بخصوص المرتبة الثانية، فقد كانت من نصيب شركة Huawei التي نجحت في شحن 8 ملايين هاتف 5G في الفترة ما بين يناير ومارس، وهذا ما خول للشركة تأمين حصة سوقية قدرها 33.2 في المئة. حققت شركة Huawei تقدمًا مبدئيًا في العام الماضي بعدما نجحت في شحن 6.9 مليون هاتف 5G، وهو رقم أعلى قليلاً من 6.7 مليون وحدة الذي حصدته شركة سامسونج.

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المرتبتين الثالثة والرابعة كانتا من نصيب شركتي Vivo و Xiaomi، فالشركة الأولى نجحت في شحن 2.9 مليون هاتف 5G بينما نجحت الشركة الثانية في شحن 2.5 مليون وحدة. أما بخصوص المرتبة الخامسة، فقد كانت من نصيب شركة Oppo التي نجحت في شحن 1.5 مليون هاتف 5G والحصول على حصة سوقية قدرها 5 في المئة. أما بخصوص الشركات الأخرى، فقد نجحت في الحصول على حصة سوقية إجمالية قدرها 5 في المئة.