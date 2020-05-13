تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن مواصفات وسعر هواتف HONOR X10 وHonor X10 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن المواصفات التي ينطلق بها هاتفي HONOR X10 وHonor X10 Pro قبل الإعلان الرسمي.

تستعد شركة HONOR للإعلان الرسمي عن هواتف HONOR X10 وHonor X10 Pro في مؤتمر يعقد في 20 من مايو، ومن جديد تكشف تسريبات مصورة من حملة HONOR الترويجية عن مواصفات الهاتفين والسعر الذي تنطلق به سلسلة هواتف Honor X10 إلى الأسواق.

أكدت التسريبات المصورة على أن سلسلة هواتف HONOR X10 تأتي بمعدل تحديث إطارات 90Hz، مع سرعة لمس في الشاشة 180Hz، كما ينطلق كلا الهاتفين بتصميم بدون نتوء علوي في الشاشة، مع شاشة بحجم 6.63 إنش، كما يدعم كلا الهاتفين رقاقة معالج Kirin 820 5G.

ويضم الهاتفين بطارية بقدرة 4200 mAh، كما يدعم كلا الهاتفين تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، بينما يدعم إصدار Pro تقنية الشحن اللاسلكية بقدرة 20W.

أيضاً تقدم HONOR سلسلة هواتف HONOR X10 بمستشعر IMX600y رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 40 ميجا بيكسل، بينما يضم هاتف Honor X10 Pro أيضاً مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، مع مستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل بميزة التكبير البصري حتى 5 مرات، كما يضم تقنية OIS ودعم ميزة مضاد الإهتزاز.

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كما تنطلق سلسلة هواتف HONOR X10 بكاميرة أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل، مع ميزة دعم الإتصال بشبكات 5G بفضل رقاقة Kirin 820 5G التي تضم كرت شاشة Mali-G57، مع الأنماط الثنائية ودعم 9 من شبكات 5G.

سعر سلسلة هواتف HONOR X10

تقدم HONOR هواتف HONOR X10 بعدد 4 من النماذج التي تختلف في الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية.

نموذج بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 324 دولار

نموذج بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 366 دولار

نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 409 دولار

نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 451 دولار

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