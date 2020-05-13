جوجل تؤجل إطلاق الهاتف Google Pixel 4a إلى غاية شهر يونيو، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد في الفترة الماضية أن الهاتف Google Pixel 4a سيصل في اليوم 22 مايو، ولكن صدر الآن تقرير جديد يقول أنه تم تأجيل إطلاق هذا الهاتف إلى شهر يونيو.

في الواقع، لقد وردتنا هذه المعلومات من المدونة الألمانية Caschys، والتي تدعي أنها حصلت على مستندات داخلية من شركة الإتصالات الألمانية Vodafone Germany والتي إختارت الآن 5 يونيو بإعتباره التاريخ المتوقع لتسليم الهاتف Google Pixel 4a للعملاء المحتملين. هذا التاريخ مخصص للسوق الألماني، ولكن من شبه المؤكد أن بقية أوروبا ستحصل على الهاتف Google Pixel 4a في نفس اليوم. من ناحية أخرى، قد تحصل عليه الولايات المتحدة الأمريكية في وقت مبكر بعض الشيء.

لم نحصل على أي معلومات حتى الآن حول متى سيتم الإعلان عن الهاتف Google Pixel 4a، ولكن قد نرى شركة جوجل تكشف عن هاتفها المتوسط الجديد خلال عرض إطلاق نظام Android 11 Beta التجريبي للمطورين في اليوم الثالث من شهر يونيو المقبل.

Advertisements

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد كشفت لنا أن الهاتف Google Pixel 4a سيضم هيكل مصنوع من البلاستيك، وشاشة OLED بحجم 5.81 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 730، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا كذلك أن الهاتف Google Pixel 4a سيضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا خلفية بدقة 12.2 ميغابكسل، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وبطارية بسعة 3080mAh تدعم الشحن بقوة 18W، ولكن لن يكون هناك دعم للشحن اللاسلكي.

وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Google Pixel 4a سيأتي كذلك مع منفذ السماعات 3.5mm ورقاقة الأمان Google Titan M، ولكنه سيفتقر إلى مستشعرات Soli ووحدة المعالجة العصبية Pixel Neural Core. بغنى عن القول، فهذا الهاتف سيعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.