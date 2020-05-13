سماعات الرأس AirPods Studio من آبل ستأتي مع ميزة كشف الرأس والعنق

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كنت تتابع الشائعات المحيطة بالقطاعات التقنية، فأنت بدون شك سمعت بأن شركة آبل تعمل على سماعات راقية للرأس تُدعى AirPods Studio. وتردد في الفترة في الماضية أن هذه السماعات ستأتي مع أجزاء قابلة للفصل والتبديل مثل سدادات الأذن وحزام الرأس.

بطبيعة الحال، يتعين علينا الإنتظار لفترة قبل أن نتأكد من صحة هذه الشائعات، ولكن وفقا لتقرير جديد صدر الآن، فيبدو أن سماعات AirPods Studio القادمة من آبل ستأتي مع ميزة للكشف عن الرأس والعنق. ما يعنيه هذا هو أنه عندما تقوم بخلع السماعات عن الرأس، فسوف تكون هناك مستشعرات يمكنها إكتشاف ذلك وستقوم تلقائيًا بإيقاف الأغنية.

Advertisements

ميزة الكشف عن الرقبة تعني أيضًا أنه عندما تكتشف السماعات أنك ترتديها حول رقبتك، فإنها ستواصل العمل، حيث تفترض أنك ربما أزلتها مؤقتًا فقط ولكنك تظل راغبًا في الإستماع إلى الموسيقى لاحقًا. يدعي التقرير الجديد أنه ستكون هناك أيضًا مستشعرات إضافية يمكنها إكتشاف الأذن اليسرى أو اليمنى ويمكنها تدوير القنوات الصوتية وفقًا لذلك، مما يعني أنه لن تكون هناك طريقة صحيحة أو خاطئة لإرتداء سماعات الرأس.

وتشمل الميزات الأخرى وضع الشفافية وإلغاء الضوضاء. نتوقع أن تُعلن شركة آبل عن سماعات الرأس الجديدة في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC20 الذي سيتم بثه فقط عبر الإنترنت، ويمكن أن تُكلف حوالي 350 دولار أمريكي.