LG تعمل على هاتف ذكي جديد قد يكون الأول من نوعه في العالم يُدعى ” LG Wing “

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر اليوم تقرير جديد مثير للإهتمام يقول أن شركة LG تعمل على هاتف ذكي جديد قد يكون الأول من نوعه في العالم نظرًا إلى أنه سيضم تصميمًا فريدًا من نوعه. هذا الهاتف يحمل الإسم الرمزي Wing، وهو يضم شاشة قابلة للدوران ليشكل الحرف T كما هو موضح في الصورة أدناه. ووفقا لهذا التقرير، فهذا الهاتف سيضم شاشة مربعة بحجم 4 إنش تختبئ تحت الشاشة الرئيسية. يؤدي قلب الشاشة إلى تحويل الشاشة الرئيسية للوضع الأفقي والكشف عن الشاشة المربعة الجديدة.

هذه الصورة لا تجسد التصميم الحقيقي للهاتف LG Wing على الأرجح، لذلك يجب التعامل مع محتوى هذا التقرير بقدر كبير من الشك. هذا الهاتف يتخذ شكل الحرف T عند الفتح، وتشبه الشاشة جناحين مفتوحين، وهذا هو سبب إستخدام التسمية Wing. من المفترض أن يضم هذا الهاتف أحد معالجات Snapdragon 7 Series، ويُقال كذلك أنه سيضم كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل.

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الفكرة وراء إضافة الشاشة الصغيرة والمربعة هي تقديم معلومات إضافية تتعلق بالشاشة الرئيسية. أحد الأمثلة التي قدمها التقرير هو القدرة على تعديل صورة أو مقطع فيديو يتم معاينته على الشاشة الرئيسية بينما يتم الإحتفاظ بجميع عناصر التحكم والإعدادات الأخرى على الشاشة الثانوية. أو تخيل مشاهدة فيديو على اليوتيوب في وضع الشاشة الكاملة أثناء قراءة التعليقات في الشاشة الثانية.

وفقا لتقرير ETNews، فإن الهاتف LG Wing لا يزال حاليًا في مرحلة النموذج الأولي مع خطط لإطلاقه في النصف الثاني من هذا العام. وقد حصلت شركة LG بالفعل على الكثير من الإهتمام مع الهاتف LG Velvet، كما أن شركة LG معروفة بإقدامها على بعض المغامرات والمخاطرات عندما يتعلق الأمر بالتصاميم الفريدة والأفكار الخارجة عن المألوف. هذا عام مثير للإهتمام بالنسبة لشركة LG.