شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك: زيادة الطلبات الحكومية على بيانات المستخدمين ونقوم بفحصها قانونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منصة فيس بوك عن تقرير الشفافية الأخير للنصف الأخير من عام 2019، حيث قالت المنصة عبر مدونتها الرسمية: "في فيس بوك، نشرنا تقارير الشفافية نصف السنوية منذ 2013 لأننا نسعى جاهدين لنكون منفتحين واستباقيين في الطريقة التي نحمي بها خصوصية المستخدمين وأمانهم ووصولهم إلى المعلومات عبر الإنترنت".

وأضافت الشركة: "بينما ركزت تقاريرنا الأولية على طبيعة ومدى الطلبات الحكومية التي نتلقاها لبيانات المستخدم، قمنا بتوسيع تقريرنا على مر السنين ليشمل حجم قيود المحتوى على أساس القانون المحلي، وعدد اضطرابات الإنترنت العالمية التي تحد من الوصول إلى موقعنا المنتجات، وتقارير التعدي على الملكية الفكرية".

وأوضحت: "يتضمن تقرير الشفافية الخاص بنا أيضًا تقرير إنفاذ معايير المجتمع الخامس، والذي يتضمن بيانات حول كيفية اتخاذنا إجراءات ضد انتهاك المحتوى عبر منصاتنا".

الطلبات الحكومية لبيانات المستخدمين

خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2019، زادت الطلبات الحكومية لبيانات المستخدمين بنسبة 9.5 9.5٪٪ من 128،617 إلى 140،875طلب، ومن إجمالي الحجم، تواصل الولايات المتحدة تقديم أكبر عدد من الطلبات، تليها الهند والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.

وفي الولايات المتحدة، تلقينا 51،121 طلبًا، بزيادة بنسبة 1٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، ومن بين جميع الطلبات الأمريكية، تضمن 67٪ أمرًا بعدم الإفشاء يحظر على فيس بوك إبلاغ المستخدم، وبالإضافة إلى ذلك، ونتيجة لتحديثات الشفافية التي تم تقديمها في قانون حرية الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2016، رفعت حكومة الولايات المتحدة أوامر عدم الإفشاء على ست خطابات أمن قومي تلقيناها بين عامي 2015 و2017، ولعل هذه الطلبات، إلى جانب خطابات التفويض من حكومة الولايات المتحدة، متوفرة أدناه.

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وقال فيس بوك:"كما هو الحال دائمًا، نقوم بفحص كل طلب حكومي نتلقاه للتأكد من أنه صالح قانونيًا، بغض النظر عن الحكومة التي تقدم الطلب، وإذا كان الطلب يبدو ناقصًا أو مفرطًا في الاتساع، فإننا نتراجع وسنقاتل في المحكمة، إذا لزم الأمر. نحن لا نزود الحكومات "بأبواب خلفية" لمعلومات الناس".

قيود المحتوى

عندما يتم الإبلاغ عن أن المحتوى ينتهك القانون المحلي، ولكنه لا يتعارض مع معايير المجتمع لدينا، فقد نقيّد الوصول إلى هذا المحتوى في البلد الذي يُزعم أنه غير قانوني، وخلال فترة هذا التقرير، انخفض حجم قيود المحتوى القائمة على القانون المحلي عالميًا بنسبة 11٪ من 17،807 إلى 15826، ومن بين المجموع، شكلت روسيا وباكستان والمكسيك ما يقرب من نصف قيود المحتوى العالمي.

اضطرابات الإنترنت

قال فيس بوك نظرًا لأننا نعتقد أن تعطيل الاتصال بالإنترنت يمكن أن يقوض النشاط الاقتصادي وحرية التعبير، فإننا نبلغ أيضًا عن عدد الاضطرابات المتعمدة في الإنترنت التي تسببها الحكومات في جميع أنحاء العالم والتي تؤثر على توفر منتجاتنا، وخلال هذه الفترة المشمولة بالتقرير، حددنا 45 انقطاعًا في خدمات فيس بوك في 6 دول، مقارنة بـ 67 انقطاعًا في 15 دولة في النصف الأول من عام 2019.

الملكية الفكرية

واستكمل فيس بوك أخيرًا، نقدم تقريرًا عن حجم وطبيعة تقارير حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية والتقارير المزيفة التي نتلقاها كل نصف - بالإضافة إلى كمية المحتوى المتأثر بهذه التقارير، وخلال هذه الفترة المشمولة بالتقرير، أزلنا 3113131 قطعة من المحتوى استنادًا إلى 576.423 تقريرًا عن حقوق الطبع والنشر؛ 284،090 جزءًا من المحتوى استنادًا إلى 137،123 تقريرًا عن العلامات التجارية؛ و1،141،103 جزء من المحتوى بناء على 77،866 تقرير مزيف.