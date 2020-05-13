شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسؤول بوكالة الفضاء الروسية: لا نستبعد وجود حضارات أخرى فى الكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المدير التنفيذى لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، ألكسندر بلوشينكو، فى حديث أدلى به أمس لوكالة "تاس" الروسية عن احتمال ورود إشارات من حضارات كونية وحسب بلوشينكو، فإنه لا يمكن أن يقول أحد بالتأكيد إن الكون "صامت" حقا على الرغم من غياب إشارات اصطناعية واضحة تم تسجيلها، ومن غير المستبعد أن تستقبل الأرض إشارات ما يرسلها الكون. وربما تقوم تلك الإشارات على مبادئ غير كلاسيكية نعجز عن إدراكها استنادا إلى العلم الذى نمتلكه فى الوقت الراهن.

وأضاف، بلوشينكو، قائلا إن اكتشاف كواكب بالقرب من نجوم أخرى فى ما يسمى بـ"مناطق مأهولة" يدل على أن فى الكون أماكن تليق بنشوء حياة فيها، حسب روسيا اليوم.

وأوضح قائلا: "قد اكتشفنا فى الوقت الراهن نحو 4 آلاف كوكب تابع لنجوم أخرى. لكن الجزء المرئى للكون يتضمن ما يقارب من تريليونى مجرة يحتوى كل منها على تريليونات الكواكب. وهناك احتمال كبير بأن حياة تشبه حياتنا الأرضية ولدت وتقدمت علينا.

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وأفاد، بلوشينكو، بأن دراسة النيازك المحتوية على الكربون أظهرت وجود مواد تشبه تلك التى تنتجها الحياة فى ظروف الأرض وبصورة خاصة عناصر مجهرية إحادية الخلايا لا تزيد أبعادها عن 50 ميكرون، غير أن العلماء لم يستطيعوا إلى حد الآن إثبات انتماء تلك المتحجرات إلى أى منشأ للحياة خارج الأرض.

كما بدأت الصين ببداية مايو البحث عن حضارات خارج الأرض بمساعدة أضخم تلسكوب لاسلكي في العالم ، حيث تسمح قوته باكتشاف علامات الحياة الذكية على آلاف الكواكب الخارجية، ومنها مجرة أندرومينا المجاورة، وقد بدأ تشغيل تلسكوب FAST، رسميا في 11 يناير عام 2020، وبني التلسكوب الذي قطره 500 متر بإقليم قويتشو بجنوب الصين. وبلغت كلفته 185 مليون دولار.