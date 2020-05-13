لماذا ZOOM أفضل برنامج محادثات فيديو

برنامج Zoom واحد من أفضل برامج مكالمات الفيديو والتي ظهرت أهميته بشكل كبير في الأيام الماضية مع بداية جائحة الكرونا وأزمة العمل من المنزل خاصةً لتلك الأعمال التي تحتاج إلى إجتماعات مستمرة وأصبحت جميعها الآن تدار من داخل المنزل.

طبعاً برامج محادثة الفيديو أصبح حالها مثل حال جميع البرامج الهامة والتي يمكن الإعتماد عليها بشكل أساسي بات عليها الطلب كبيراً للغاية وهذا الذي دفع جميع شركات التقنية العملاقة مثل Facebook وجوجل التوجه وتصميم برامج كثيرة تقدم نفس الخدمة ولكن يظلZoom هو الأفضل بدون منازع.

والآن إليكم الأسباب التي تجعل Zoom أفضل برنامج محادثة فيديو .

أسباب التي تجعل Zoom أفضل برنامج محادثات فيديو :

إمكانية مشاركة أكثر من 500 شخص في محادثة واحدة:

في الواقع هذه الميزة لن يشعر بها إلا أصحاب الشركات الكبيرة أو من يقومون بتقديم مؤتمرات تحتاج إلى أن تحتوي على عدد كبير من المشاركين معاً في وقت واحد.

يأتي برنامج مثل Google Meet ليقدم قاعدة عملاء ومجموعة كبيرة يمكنها المشاركة معاً في نفس المحادثة في نفس الوقت وهو بحد أقصى 250 شخص ولكن برنامجZoom يمكنه مع الخطط المدفوعة أن يصل إلى 500 شخص في المحادثة الواحدة وهو كما قلت أمر حيوي للغاية لمن يقدمون محاضرات أو يحاولون تقديم أي أعمال تعتمد على حضور الكثيرين في مرة واحدة.

تفريغ الإجتماعات على شكل نصوص تلقائياً :

هذه الميزة تأتي مع النسخة المدفوعة من برنامجZoom والتي تعتمد على تقديم إمكانية تفريغ تسجيلات المحاضرات والمحادثات معاً على شكل ملفات نصية تلقائياً بإستخدام الذكاء الصناعي الخاص ببرنامج Zoom .

بالطبع هذا الأمر هام جداً لمن يحتاج إلى تسجيل مكتوب أو ورق مكتوب يمثل الجلسات الخاصة بفرق الاعمال والإجتماعات الهامة.

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تخصيص الخلفية :

حسناً قد لا يكون هذا الأمر بأهمية باقي النقاط ولكن من منا لا يرغب في الحصول على القليل من الأمور الشخصية في المحادثات الخاصة به ؟ بالطبع الامر مفيد اكثر لمن يستخدم Zoom في المحادثات الشخصية أو الإجتماعات العائلية خاصةً مع جائحة الكرونا أكثر من الشركات وغيرها من الأعمال التي قد لا تهتم بالجماليات بشكل كبير.

التكامل الكامل مع تطبيقات البريد الإلكتروني :

في الواقع هذه النقطة مهمة للغاية وحيوية جداً حيث أنك ستتمكن من الإتصال والإستمتاع بجميع مميزات البريد الإلكتروني من خلال تكامل شامل وإستخدام كامل لجميع مميزات أي خدمة بريد إلكتروني موجودة، يمكنك أيضاً ربط جميع تطبيقات البريد الإلكتروني البرنامج بسهولة مهما كانت.

أفضل قيمة مقابل سعر :

إن كنت شركة وتفكر في الإشتراك في الخدمات الخاصة بالبرنامج والخدمات المدفوعة فإنك لن تجد تطبيقاً يقدم خدمات أفضل وأكثر جودة من البرنامج لذا يجب عليك أن تقتنيها فوراً بالرغم من كون سعرها مبالغاً فيه قليلاً.

تحميل برنامج Zoom :

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من خلال هذا الرابط .

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