تكنولوجيا: iQOO Z1 أول هاتف ينطلق قريباً برقاقة معالج Dimensity 1000 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Vivo لإطلاق هاتف iQOO Z1 في 19 من مايو برقاقة معالج Dimensity 1000 Plus والتي تستخدم للمرة الأولى في الهواتف الذكية.

أعلنت كلاً من Vivo وMediaTek في وقت سابق عن خططهم لإطلاق أول إصدار من الهواتف الذكية التي تضم أحدث رقاقات معالجات 5G، واليوم تكشف Vivo عن خططها لإطلاق إصدار جديد من علامة iQOO التجارية بمعالج Dimensity 1000 Plus.

تعقد شركة Vivo مؤتمرها القادم في 19 من مايو للإعلان عن هاتف iQOO Z1، ولقد رصد ملصق ترويجي للهاتف يكشف عن سعر هاتف الألعاب الذي يدعم الإتصال بشبكات 5G، ومن المقرر أن يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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أيضاً وفقاً للملصق الإعلاني ينطلق هاتف iQOO Z1 بسعر 350 دولار، كما كشفت التسريبات عن بعض المواصفات الأخرى لهاتف iQOO Z1 الذي ينطلق بشاشة LCD بمعدل تحديث 144Hz، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 44W، لذا سيكون أحد أفضل الهواتف المتوسطة من فئة 5G الذي يجمع أفضل المميزات مع مستوى تسعير جيد.

يذكر أن iQOO Z1 يأتي قريباً بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر من الشاشة، لذا نترقب الإعلان الرسمي خلال أيام لنتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار وموعد توفره في الأسواق.

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