آبل تعتزم نقل 20% من خطوط إنتاج iPhone من الصين إلى الهند، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صدر من صحيفة The Economic Times، فقد إجتمع المسؤولون التنفيذيون في شركة آبل مع كبار المسؤولين في الحكومة الهندية لإستكشاف إمكانية نقل جزء كبير من خطوط إنتاج آبل لهواتف iPhone من الصين إلى الهند. يمكن أن يؤدي ذلك إلى رفع عائدات التصنيع لما يصل إلى 40 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهذا بحسب المسؤولين المطلعين على المسألة.

” نتوقع أن تنتج شركة آبل ما يصل إلى 40 مليار دولار أمريكي من الهواتف الذكية، معظمها موجهة للتصدير من خلال الشركات المصنعة بالعقود مثل Wistron و Foxconn، والإستفاد من المزايا بموجب مخطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج “. Advertisements

لا تملك شركة آبل بالضرورة سوقًا كبيرًا في الهند. وبحسب المسؤولين، فإن شركة آبل تريد أن تكون الهند قاعدة تصنيع جديدة تقوم من خلالها بتصدير هواتفها الذكية إلى بقية أنحاء العالم لتقليل إعتمادها على الصين. وتشير التقارير إلى أنه يمكن نقل ما يصل إلى 20 في المئة من إنتاج آبل لهواتف iPhone إلى الهند.

ويتوقع المسؤول الهندي أن تتجاوز صادرات الهواتف الذكية 100 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2025. من 2019 إلى 2020، كانت صادرات الهواتف الذكية خارج الهند تبلغ حوالي 3 مليارات دولار. تنتج آبل بالفعل بعض وحدات iPhone XR في الهند من خلال الإستعانة بشركة Foxconn، في حين كانت تنتج الجيل الأول من iPhone SE و iPhone 6S و iPhone في الهند من خلال الإستعانة بشركة Wistron، ولكن تم إيقاف جميع هذه الهواتف الذكية الثلاثة الآن ولم تعد شركة آبل تقوم بإنتاجها.