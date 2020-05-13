سمحت شركة "تويتر"، لموظيفها الذين يعملون عن بعد بسبب جائحة كورونا، بالاستمرار على هذا النظام مدى الحياة.
وأضافت "لقد أظهرت الأشهر القليلة الماضية أنه يمكننا العمل بهذه الطريقة".
وأوضحت "إذا كان موظفونا في وضع يسمح لهم بالعمل من المنزل، ويريدون مواصلة ذلك باستمرار، فسوف نساعد في تحقيق ذلك".
ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، فإن الفيروس أصاب أكثر من 4 مليون شخص حول العالم مع ما يقرب من 278 ألف حالة وفاة، بينما تشير الإحصائيات العالمية التي تصدرها المراكز البحثية إلى أن العدد أكبر من ذلك.
وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى المميتة.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار جريء من تويتر... 'العمل من المنزل إلى الأبد' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.