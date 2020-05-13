ذروة الموجة الحارة.. والحرارة تصل لـ40 في بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأربعاء

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأربعاء، 20 رمضان 2020، شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري مع شبورة صباحًا ورياح نشطة، معتدل على السواحل الشمالية وشبورة صباحاً ورياح معتدلة تنشط أحيانا، كما يتوقع الخبراء طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال الصعيد.

وقالت الأرصاد، في بيان إن الطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، بارد على السواحل الشمالية، لطيف على شمال وجنوب الصعيد، وهناك امطار خفيفة رعدية احيانا على مناطق من شمال وجنوب الصعيد.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

أما حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 20

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 18

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 18

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 20

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 22

الأقصر 40 درجة والصغرى 21

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وكانت البلاد قد استقبلت أول موجة شديدة الحرارة، بداية من الإثنين، تكون ذروتها الأربعاء، وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تستمر تلك الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع، حيث ترتفع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات عن قيمتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من كل عام.

وأكد الخبراء، أن الموجة ذروتها من يوم الأربعاء المقبل حتى الجمعة لتسجل العظمى بالقاهرة 37 درجة أما أسوان 40 درجة.

من جانبه قال مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، محمود شاهين، في تصريحات صحفية إنه من المتوقع أن يسود البلاد خلال هذه الفترة طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب مناطق الجمهورية، بارد ليلا.

نصائح من الأرصاد

من جانبها، قدمت الأرصاد، نصيحة للمواطنين بارتداء الملابس الصيفية ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل تزامنا مع ذروة الموجة الحارة، كما نصحت بارتداء ملابس قطنية فاتحة الألوان وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، أو الجلوس فى الأماكن المغلقة سيئة التهوية نظرا لارتفاع الرطوبة.

وأعلنت الهيئة أن طقس الـ 72 ساعة المقبلة يشهد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، فضلا عن سقوط أمطار على جنوب البلاد الخميس.

من جانبه، قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة حارة، مستمرة لنهاية الأسبوع وبدايات الأسبوع المقبل.

وأكد شاهين، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الارتفاع في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 3 لـ 5 درجات، لافتا إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة على كافة الأنحاء خلال ساعات النهار.

وكشف مدير إدارة التنبؤات، أن نشاط الرياح محدود ويؤدى لاضطراب الملاحة البحرية خاصة على خليج السويس والبحر الأحمر، مع وجود شبورة مائية على الطرق، وفرص أمطار نهاية الأسبوع خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، موضحا أن درجات الحرارة في جنوب البلاد تتجاوز الـ40 درجة.

وقال خبراء الأرصاد إنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية خلال هذه الفترة، تبدأ يوم الخميس القادم على محافظات وسط وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق قليلة من سيناء، وسوف تمتد حتى الاثنين القادم على فترات متقطعة وكميات مختلفة ما بين الغزيرة والرعدية على الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وخفيفة على القاهرة والوجة البحري ومدن القناة ومحافظات القناة.

ظاهرة غريبة الحدوث

وفي سياق متصل، كشف محمود شاهين، عن ظاهرة غريبة متوقع حدوثها خلال الموجة الحارة التي تضرب البلاد من اليوم الاثنين وحتى بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح في تصريحات لـ"مصراوي" أنه من المتوقع نهاية الأسبوع الجاري، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، لافتًا إلى أن هذا الظاهرة غريبة الحدوث في مثل هذا التوقيت من العام، ومن الممكن أن تصل الأمطار لحد السيول على بعض المناطق.