شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تقرر غلق تطبيق Instagram Lite.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظت منصات التواصل الاجتماعى على إصدارات مصغرة من تطبيقاتها فى السنوات القليلة الماضية لجذب المزيد من المستخدمين من الأسواق النامية ذات الأجهزة المنخفضة، ومع ذلك قررت شركة فيس بوك إغلاق تطبيق Instagram Lite ، مع إعادة توجيه المستخدمين إلى التطبيق الرئيسي.

ووفقا لتقرير موقع Androidpolice الأمريكى، تعد الكثير من التطبيقات البسيطة ليست فى الأساس سوى متصفح WebView مُدار مع بعض العناصر الإضافية ولم يكن انستجرام استثناءً لهذه القاعدة، إذ تمت تجربته أولاً فى المكسيك فى حوالى يونيو 2018 قبل التوسع إلى مناطق أخرى فى وقت ما، كما حصل التطبيق على أكثر من مليون عملية تنزيل حتى 12 أبريل الماضى، بعد آخر تحديث له فى أكتوبر الماضي.

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يتم تشجيع أولئك الذين قاموا بتثبيت Instagram Lite للانتقال إلى التطبيق الكامل، وإذا كنت لا تفضل هذا الخيار، يمكنك تحقيق نفس التجربة إلى حد كبير من خلال التوجه إلى instagram.com فى متصفحك وجعل هذا اختصار الشاشة الرئيسية.

وحصل TechCrunch على المزيد من المعلومات من انستجرام، إذ تم تأكيد إزالة التطبيق، ولكن يبدو أن هذا موقف مؤقت، إذ قالت شركة انستجرام أنها تعلمت من هذا "الاختبار" وتستخدمه لإنشاء تطبيق Lite جديد، ولكن لا يوجد جدول زمنى لوقت إعادة التشغيل.

ليس من المؤكد لماذا لم تكن انستجرام راضية عن التطبيق، على الرغم من تحقيقه نجاحا جيدا في البلدان التي كان متاحًا فيها، مثل كينيا والمكسيك والفلبين، إلا أنه لم يصل أبدًا إلى الهند أو الأسواق الرئيسية الأخرى حيث تتوقع ظهور تطبيق Lite، لذا قد يساعد تطبيق مُجدد من انستجرام على الوصول إلى هؤلاء الجماهير.