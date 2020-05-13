شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أتقل من الفيل.. قطعة ضخمة لصاروخ صينى دخلت الغلاف الجوى للأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خبراء أن قطعة ضخمة من صاروخ صينى سقطت بشكل غير منضبط فى الغلاف الجوى للأرض، إذ يبلغ طول قطعة صاروخ لونج مارش 5 بى حوالى 30 مترا وعرضها 5 أمتار، وتزن 20 طنا متريا، أى أنها أثقل بثلاث مرات من الفيل، مما يجعلها أكبر جسم ضخم منذ 30 عامًا تقريبًا لإجراء عودة غير خاضعة للرقابة فى الغلاف الجوى للأرض.

وفقًا لسرب التحكم الفضائى الثامن عشر التابع لقوة الفضاء الأمريكية، سقطت القطعة على الأرض فى حوالى الساعة 16:33 بتوقيت جرينتش يوم 11 مايو، وعادت مرة أخرى قبالة الساحل الغربى لأفريقيا.

وقال الفريق: "أكدت # 18SPCS عودة دخول CZ-5B R / B (# 45601 ، 2020-027C) فى الساعة 08:33 بتوقيت المحيط الهادى فى 11 مايو، فوق المحيط الأطلسى، إذ أطلقت # CZ5B كبسولة طاقم الاختبار الصينى فى 5 مايو 2020. #spaceflightsafety. "

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، لحسن الحظ، من المرجح أن يكون معظم الصاروخ قد احترق أثناء سقوطه مرة أخرى فى الغلاف الجوى، على الرغم من أن بعض القطع ربما وصلت إلى الأرض.

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وتأتى هذه القطعة من صاروخ لونج مارش 5 الصينى، الذى أطلق يوم 5 مايو، وهو مصمم لإطلاق وحدات لمحطة الفضاء الصينية المخطط لها.

فى حين أن المراحل الصاروخية القديمة تعود بانتظام إلى الغلاف الجوى للأرض، فمن النادر جدًا أن تقوم قطع بهذا الحجم بإحداث هبوط غير منضبط.

وغالبًا ما تحاول وكالات الفضاء بما فى ذلك ناسا و SpaceX توجيه مراحل الصواريخ نحو عمليات إعادة الدخول عبر المحيط، على أمل الحد من خطر سقوط الحطام فوق المناطق المأهولة بالسكان، ومع ذلك فخطأ واحد فقط فى التنبؤ بوقت إعادة الدخول يغير موقع الحطام المتساقط بنحو 300 ميل.

ولحسن الحظ، فى هذه الحالة، فإن أى حطام وصل إلى الأرض كان سيسقط فى البحر، كما تخطط الصين لإطلاق ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ أخرى فى عام 2021 و 2022 ، لذلك من المرجح أن يكون هناك المزيد من عمليات إعادة إدخال الصواريخ غير المنضبط.