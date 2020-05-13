«قرار تاريخي»..تويتر تسمح لموظفيها بالعمل من منازلهم للأبد

أعلن جاك دوروسي، الرئيس التنفيذى لشركة Twitter ، المالكة لموقع التواصل الاجتماعى تويتر، في بيان له، إن الشركة ستسمح للموظفين بالعمل من المنزل بشكل دائم حتى بعد انتهاء الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا وذلك في قرار هو الأول من نوعه.

وأضافت الشركة خلال بيان لها، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، إنّها كانت من بين أول من انتقلوا إلى العمل عن بعد في مارس نتيجة للأزمة الصحية الراهنة، وستواصل هذه السياسة إلى أجل غير مسمى.

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وتابعت الشركة خلال بينانها : كنا في وضع فريد يسمح لنا بالاستجابة بسرعة والسماح للأشخاص بالعمل من المنزل، نظرًا لتركيزنا على اللامركزية ودعم قوة عاملة موزعة قادرة على العمل من أي مكان.

وقال المتحدث ان قرار افتتاح المكاتب يعود إلينا، لكن قرار العودة وتوقيتها يعود إلى الموظفين ,مع استثناءات قليلة للغاية، لن يتم فتح المكاتب قبل سبتمبر. وعندما نقرر فتح مكاتب فلن يكون الأمر مماثلا لما كان من قبل.