شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تختبر ميزة النصوص التنبؤية فى خدمة بريدها الإلكترونى Outlook والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن شركة مايكروسوفت تختبر حاليا توفير المزيد من المميزات لمستخدمي خدمة البريد الإلكتروني Outlook، حيث تشير بيانات صفحة الدعم إلى قُرب إطلاق ميزة لتوقع النصوص وتقديم اقتراحات للمستخدمين عند كتابة البريد الإلكتروني بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب موقع TOI الهندى، فسيتمكن مستخدمو خدمة البريد الإلكترونى، من قبول الاقتراحات بالضغط على النص أو الضغط على السهم الجانبي، أو رفض الاقتراحات المقدمة بإكمال الكتابة بطريقة عادية، كما تخطط مايكروسوفت إلى إطلاق الميزة خلال الشهر الحالى، لتقدم بذلك مزايا جديدة لمشتركي Microsoft 365 العديدة التي توفرها.

كما تشير بعض التوقعات إلى إمكانية وصول هذه الميزة مع ميزة "إرسال لاحقًا" للبريد الإلكتروني والتي ستتيح للمستخدمين جدولة مواعيد ارسال البريد الإلكتروني بما يتناسب معهم، حيث تأتي هذه الخطوة من مايكروسوفت على غرار ما قدمته جوجل لمستخدمي خدمتها جيميل مع ميزة Smart Compose الذكية.

على جانب آخر، كشف تقرير حديث أن تطبيق Microsoft Outlook تم تثبيته أكثر من 100 مليون مرة من متجر "بلاي ستور" التابع لجوجل والخاص بنظام التشغيل أندرويد، حيث يعد هذا إنجازا كبيرا بالنظر إلى أن تطبيق البريد الإلكترونى Gmail من جوجل المنافس له يأتى مثبتًا مسبقًا مع جميع هواتف أندرويد، ولعل السبب في هذه الخطوة، هو ما قامت به مايكروسوفت مؤخرا من إيقاف نظام التشغيل ويندوز فون التابع لها، ووقف دعم الهواتف التى تعمل به.