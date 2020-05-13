شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتل وإنفيديا وAMD قد ينسحبون من معرض Computex 2020.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تسريبات حديثة عن عزم كل من شركات انتل وإنفيديا وAMD التراجع عن الاشتراك في فعاليات معرض Computex 2020 المقرر عقدها في شهر سبتمبر المقبل، حيث تعقد فعاليات Computex 2020 سنوياً في بداية شهر يونيو، إلا أن انتشار فيرس كورونا أدى تأجيل الحدث هذا العام حتى 28 من شهر سبتمبر.

وبحسب موقع pcgamer الأمريكى، فيعد معرض Computex 2020 أحد أهم المعارض السنوية التي تجمع الكثير من الشركات للإعلان عن المنتجات الجديدة وتحديد موعد إطلاقها للأسواق، إلا أن انتشار فيروس كورونا قد يؤثر على قرارات الكثير من الشركات لمعرض Computex 2020، حتى مع تخفيف إجراءات بعض الحظر في بعض الدول.

فيما كشف تقرير لموقع DigiTimes أن شركة AMD لم تصل إلى قرار نهائي حتى الآن، إذ كشفت الشركة بالفعل عن معالجات Ryzen 4000 التي ترتكز على معمارية Zen 3، وهي أحد الإعلانات الرئيسية التي كشف عنها قبل انطلاق المعرض.

كذلك الأمر بالنسبة لشركتى انتل وإنفيديا، حيث لم تصل هذه الشركات إلى قرار نهائي حول الانضمام إلى الحدث، إلى جانب بعض الشركات الأخرى أيضاً مثل Gigabyte وMSI

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يذكر أن إنتل كشفت مؤخرا عن الجيل العاشر من معالجات Core i9-10900K بمواصفات تجعل منها أسرع معالجات صنعت للحواسب المخصصة لعشاق ألعاب الفيديو، حيث توفر المعالجات الجديدة سرعة كبيرة جدا في الأداء والتعامل مع البيانات بفضل 10 أنوية تعمل بتردد يصل إلى 5.3 جيجاهرتز.

وما يمنح Core i9-10900K قدرات فائقة أيضا هو تعاملها مع ميزة Turbo Boost Max 3.0 الجديدة التي توفر أفضل ربط للبيانات عبر خيوط المعالجة الداخلية للشرائح الإلكترونية بحسب روسيا اليوم.