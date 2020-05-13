أفضل برامج خلفيات ويندوز 10 في عام 2020

خلفيات ويندوز 10 من أهم الأمور التي يمكنك أن تعتمد عليها في عملية تخصيص جهازك وجعله مميز بصبغتك الخاصة ولكنه أيضاً من أكثر الأمور التي تضيف حياة جديدة على جهاز الكومبيوتر الخاص بك ولنكون صريحين للغاية فهي من أكثر الأمور التي نهتم بتغييرها والحصول على الأجمل فيها.

ولهذا السبب تحديداً فإننا اليوم سنقدم لكم مجموعة من أهم برامج خلفيات ويندوز 10 والتي يمكنك الإعتماد عليها بشكل كامل في الحصول على الخلفيات الخاصة والمميزة لويندوز 10 من مجموعة متنوعة من المواقع وبشكل مجاني للغاية.

أفضل برامج خلفيات ويندوز 10 :

لاحظ ان البرامج التي سنذكرها اليوم هي البرامج التي نفضلها بشكل شخصي والتي نستخدمها أيضاً للحصول على خلفيات ويندوز 10 بطريقة سهلة وسريعة ومريحة، بالطبع هناك الكثير من البرامج والبرمجيات الأخرى التي يمكن الإعتماد عليها ولكننا نفضل هذه البرامج بصورة أكبر.

متجر Microsoft Store :

كالعادة دائماً يكون الحل الاسهل هو الحل الذي يهمله الجميع، يقدم متجر مايكروسوفت الخاص بالويندوز مجموعة كبيرة ومتنوعة للغاية من الخلفيات والـ Themes المختلفة المميزة بالألوان المختلفة والصور المختلفة المجانية للغاية وسهلة الإستخدام للغاية.

كل ما عليك فعله فقط هو تحميل الـ Theme والضغط عليها مرتين حتى يتم تفعيلها والإستمتاع بها.

يمكنك الوصول إلى صفحة الـ Themes المجانية في متجر Microsoft من هنا .

موقع WallpaperHub :

Advertisements

هذا الموقع يحتوي على تطبيق يقدم مجموعة وتنوع كبير للغاية من الخلفيات، معظم هذه الخلفيات تأتي من موقع ومحرك بحث Bing ويمكنك الإختيار من مجموعة من الصور المميزة التي تظهر فيه كما يمكنك الحصول على الصور المميزة التي تظهر على جميع أجهزة مايكروسوفت والأحداث المختلفة الخاصة بهم وغيرها من الأمور.

رابط الموقع.

خلفيات الألعاب Xbox Wallpapers :

خلفيات متنوعة Unsplash :

في الواقع فأن ألعاب مايكروسوفت تاتي بخلفيات مميزة وجميلة للغاية وهذا كان السبب وراء جمع مايكروسوفت لهذه الخلفيات وتقديمها في موقع واحد يضم جميع الخلفيات والصور المختلفة للألعاب التي صدرت سواءً كانت بشكل حصري على أجهزة إكس بوكس أو على أي أجهزة أخرى، بالطبع هذه الصور كالعادة مجانية ويمكنك الإستمتاع بها من خلال هذا الرابط .

في الواقع يمتاز هذا الموقع بتشكيلة كبيرة وواسعة للغاية من الخلفيات المميزة جداً والصور الفنية التي شاركها صناعها بشكل مجاني دون المطالبة بأي حقوق ملكية او محاولة لحصر الوصول إلى هذه الصور في أي وقت من الأوقات.

هذا الموقع يضم تشكيلة كبيرة وواسعة للغاية من الخلفيات المتنوعة والمميزة ولكن ستحتاج إلى البحث داخله قليلاً لتتمكن من الوصول إلى الخلفيات والصور المميزة فعلاً.

رابط الموقع.

يمكنك ان تقرأ أيضاً :تسريبات IPhone 12 ايفون 12 بشاشة بتردد عال