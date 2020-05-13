طريقة إضافة DropBox إلى متصفح الملفات في ويندوز 10

منصة DropBox هي واحدة من أفضل منصات التخزين السحابية – بعد Google drive طبعاً -، هي تقدم مساحات تخزين متوسطة بأسعار مقبولة ومعاملة إحترافية للغاية، كما أنها توفر مجموعة كبيرة الإمكانيات والخواص التي تسمح لها بالتواصل مع الكثير من برامج الطرف الثالث والإضافات المختلفة ومنها أيضاً مجموعة Google Suite.

ولكنه أمر مزعج للغاية محاولة الوصول إلى ملفات DropBox في كل مرة من خلال الدخول على صفحة الإنترنت الخاصة بالمنصة وفتحها وهو أمر يستهلك الكثير من الوقت ولهذا فإن الشركة قامت بإطلاق برنامج خاص بها يدعى DropBox App يسمح لك بتوصيل التطبيق مباشرة بالخدمة على سطح المكتب الخاص بك.

تفعيل DropBox على سطح المكتب :

إليكم الخطوات لتتمكن من تشغيل منصة dropbox على سطح المكتب مباشرةً وبسهولة، في البداية قم بتحميل البرنامج بكل سهولة من خلال هذا الرابط من هنا .

بعدما تقوم بتثبيت البرنامج ستظهر لك بالأسفل بجانب الساعة أيقونة البرنامج قم بالضغط عليها بزر الفأرة الأيمن ليفتح لك البرنامج.

بعدها قم بالضغط على صورة البروفايل الخاصة بك ومن القائمة المنسدلة قم بإختيار Preferences، الآن إبحث عن إختيار بالأسفل وهو Open Folders in وقم بالضغط عليه وتغييره إلى File Explorer.

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الآن قم بضغط حفظ ثم فتح أي ملف ترغب فيه من ملفات DropBox وستجد أنه قام بتوجيهك تلقائياً إلى متصفح الملفات مباشرةً.

نأمل أن تكون هذه الطريقة قد افادتكم وساعدتكم على الإستفادة بشكل أكبر من برنامج ومنصة DropBox المميزة.

الجدير بالذكر بأن منصة DropBox تعطيك مجاناً حوالي 4 جيجابايت أو 5 جيجابايت لتقوم بتخزين بعض الملفات وإن كنت ترغب في المزيد من المساحة التخزينية فعليك شراء مساحة تخزينية إضافية بسعر إضافي تقوم بدفعه شهرياً.

أسعار الخدمة معقولة وليست مبالغة فيها ولكن شخصياً افضل الإشتراك في الخدمات التي تأتي مدعومة ومقدمة من مصنعي أنظمة الهواتف مثل Google Drive أو iCloud من آبل التي تسمح لك بالوصول ورفع الكثير من الملفات معاً في وقت قصير وبسعر مناسب أكثر من خاصية DropBox، ربما مع Google Drive لن تحتاج أصلاً إلى شراء الخدمة أو الإشتراك بمقابل فيها.

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