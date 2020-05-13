أفضل أدوات عمل دروس أونلاين لعام 2020

أصبحت دروس أونلاين جزءاً لا يتجزأ من حياتنا وحياة الطلبة الآن بسبب جائحة كرونا والإضطرار إلى العمل والدراسة من المنزل، ولكن مع الأسف ليس جميع المدرسين يمتلكون الخبرة الكافية ليتمكنوا من عمل دروس مناسبة بشكل مناسب يتناسب مع الاطفال أو التلاميذ وهذا قد يتسبب في فقدان الكثير من تركيز الطلبة والأهم عدم الإستفادة من الدرس وضعف التحصيل لهذا العام الدراسي.

لهذا سنقدكم لكم اليوم هذه القائمة من أفضل الأدوات التي تساعد المدرسين على عمل دروس أونلاين ناجحة ومسلية ويمكنها أن تشد إنتباه التلاميذ وتضمن له الفائدة الكبرى من الفترة التي سيقضونها في منازلهم.

أفضل أدوات عمل دروس أونلاين :

بعض هذه الأدوات التي سنذكرها اليوم ستكون مدفوعة والبعض الآخر سيكون مجاني لذا سنذكر عند كل أداة الأمور المالية الخاصة بها إن كانت مدفوعة أو مجانية مع نبذة صغيرة عنها.

يتميز هذا البرنامج بكونه يأتي على جميع المنصات التي يمكن للطلبة أن تصل إليها من اجهزة كومبيوتر وصولاً إلى هواتفهم المحمولة واي جهاز آخر يمكنه الدخول على الإنترنت، كما أنه يتيح عمل فصول دراسية عامة يمكن حتى للآباء متابعة أبناءهم داخل هذه الفصول الدراسية.

يمكنك من داخل البرنامج إنشاء شروحات بطريقة تفاعلية وعمل إمتحانات سريعة و Quizs كما يمكنك أن تتابع نتائج كل تلميذ على حدة ومعرفة مدى فهمه للمادة الدراسية بشكل خاص أو حتى فهمه لسؤال ونقطة معينة داخل الدرس أو الإمتحان.

يمكنك أيضاً الإحتفاظ بنسخة من نتائج الإمتحانات ودراجتهم المختلفة وتصديرها وإستيرادها إلى أي أداة ترغب فيها بكل سهولة ممكنة.

البرنامج يأتي بنسخة مجانية وأخرى مدفوعة وتكلف 100 دولار في العام الواحد .

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هذا البرنامج يأتي بفكرة واحدة أساسية ووظيفة واحدة وهي عمل عروض تعليمية و Presentation للمواد التعليمية الخاصة بك بشكل سهل وبسيط.

يمكنك إختيار قالب بسهولة من مجموعة من القوالب المعدة مسبقاً ثم التعديل عليه كما ترغب ومن ثم مصادرة هذا العرض أو تحميله ومشاركته أونلاين كما ترغب مع تلاميذك.

يمكنك إستخدام الموقع والإستفادة منه بشكل مجاني كامل.

يعتبر هذا الموقع عبارة عن لوحة بيضاء يمكنك رسم عليها وإستخدامها كما ترغب في أي شيء ترغب في شرحه على أي منصة كانت.

يمكنك بسهولة شرح المبادئ وتبسيط التعليم بشكل كبير للغاية بطريقة ممتعة وتجعل التلميذ يهتم بما يراه أمامه ويركز معه بشكل كبير حتى يتمكن من الإستمتاع به والإستفادة به بشكل كبير.

يمكنك من داخل البرنامج عمل فيديوهات توضيحية لكل فصل ويمكنك أيضاً تلخيص الدروس عن طريق تحديد النقاط الأساسية الموجودة وإستخدام الـ Media Formats الخاصة والمختلفة وأيضاً إضافة صوتك إلى الدروس.

يمكنك من داخل المنصة توزيع الأعمال المنزلية homeworks والواجبات التي يجب على كل تلميذ إتمامها كما ترغب.

كانت هذه مجموعة من المواقع والبرامج المجانية والمدفوعة والتي يمكنك من خلالها عمل دروس أونلاين ممتعة ويمكن للتلميذ الإهتمام بها والإستفادة بها بشكل كبير للغاية .

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