شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيرادات خدمات المحمول فى اليابان تصل لـ 87.7 مليار دولار عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المتوقع أن يزيد إجمالي إيرادات خدمات الهاتف المحمول في اليابان بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 4.4٪ من 70.6 مليار دولار في عام 2019 إلى 87.7 مليار دولار في عام 2024، بقيادة قطاع خدمات بيانات الهاتف المحمول، وفقًا لتقرير GlobalData أمس الثلاثاء.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيتنبأ تقرير شركة جلوبال داتا اليابانية لمشغلي الاتصالات بأن النمو في عائدات خدمة بيانات الموبايل سيكون مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع متوسط ​​إيرادات البيانات لكل مستخدم (ARPU) واستهلاك متزايد لخدمات بيانات الجوال.

ويعزو التقرير النمو في إيرادات خدمة بيانات الهاتف المحمول إلى زيادة استهلاك الفيديو عالي النطاق الترددي وتطبيقات الوسائط الاجتماعية، ومن ناحية أخرى، سيستمر انخفاض عائدات الرسائل الصوتية والمحمولة على الهاتف المحمول خلال 2019-2024، بينما ستزداد إيرادات خدمة الهاتف المحمول بمعدل سنوي مركب 7.5٪ خلال نفس الفترة، حسبما أشار التقرير.

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وقالت ديبا دينجرا، محللة الاتصالات في جلوبال داتا: "ستبقى 4G تقنية الهاتف المحمول الرائدة خلال 2019-2024 ولكنها ستشهد انخفاضًا في حصتها من إجمالي الاشتراكات من 71.5٪ في 2019 إلى 63.3٪ بحلول 2024"، وأوضحت أن الانخفاض في حصة اشتراكات 4G سيعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع عدد المشتركين من خدمات 4G إلى 5G في الأوقات القادمة.

وأضافت "دينجرا": "مع قيام مشغلي شبكات الهاتف المحمول مثل NTT وKDDI بالفعل باختبار شبكات 5G، نتوقع إطلاق شبكات الجيل الخامس التجارية في عام 2020 في اليابان"، وقالت أيضًا إن مشغل شبكة الهاتف المحمول (MNO) NTT Docomo سيواصل قيادة سوق الهاتف المحمول خلال 2019-24، وذلك بفضل تركيزه المتزايد على تحديث شبكة الهاتف المحمول وتوسيعها.

ويقال أن MNO تعمل مع شركة تصنيع معدات الأقمار الصناعية Gilat Satellite Networks من أجل توصيل الأقمار الصناعية LTE لجعل تغطية شبكتها قوية وتعمل أيضًا على توسيع بصمتها LTE، وتركز الشركة أيضًا على تطوير حالات استخدام 5G جديدة للتطبيقات الصناعية.