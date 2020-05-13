شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يتحدى أوامر الصحة ويعلن إعادة فتح مصنع تسلا بشمال كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيلون ماسك أن شركة تسلا ستستأنف الإنتاج فى مصنعها فى شمال كاليفورنيا بعد ظهر الاثنين المقبل، فى تحد لأمر الصحة العامة المحلية المصمم لإبطاء انتشار فيروس كورونا، إذ قال الملياردير الشاب والرئيس التنفيذى للشركة عبر تغريدة على حسابه بتويتر: "تسلا تعيد إنتاجها اليوم ضد قواعد مقاطعة ألاميدا، وسأكون على الخط مع الجميع، وإذا تم القبض على أى شخص، أطلب أن يكون أنا فقط".

وحسب موقع صحيفة الجارديان البريطانية، فجاء إعلان ماسك فى أعقاب تصاعد التهديدات من قبل رجل الأعمال ضد المقاطعة التى هى موطن مصنع سيارات تسلا الوحيد فى الولايات المتحدة فى مدينة فريمونت، فخلال السبت الماضى، رفعت تسلا دعوى قضائية ضد مقاطعة ألاميدا، مدعية أن نظام الصحة العامة المحلى ينتهك دستور كاليفورنيا، كما هدد ماسك بنقل مقره و"برامجه المستقبلية" إلى تكساس أو نيفادا "على الفور" واقترح أن الشركة قد لا تستمر فى "الاحتفاظ بصناعة فريمونت على الإطلاق".

وانتقد مسك لأسابيع القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس الذى قتل ما يقرب من 80 ألف شخص فى الولايات المتحدة وأكثر من 285 ألف شخص حول العالم، كما أصبح رجل الأعمال الملياردير واحدًا من أبرز مزودى المعلومات الخاطئة حول الفيروس، حيث يروج بانتظام رسائل كاذبة حول المرض إلى أكثر من 34 مليون متابع على تويتر.

ويقع مصنع ماسك فى جزء من كاليفورنيا لديه قواعد أكثر صرامة لإعادة الفتح من بقية الولاية، ففى 7 مايو، أعلن الحاكم جافين نيوسوم عن قواعد تسمح بإعادة فتح بعض الشركات المصنعة يوم 8 مايو، ومع ذلك، فإن القواعد على مستوى الولاية لا تحل محل القيود المحلية، إذا كانت أكثر صرامة، لذا قررت العديد من المقاطعات الأكثر سكانًا فى الولاية ، بما فى ذلك سبع مقاطعات فى منطقة خليج سان فرانسيسكو ، الاحتفاظ بقواعدها الأكثر صرامة حتى نهاية مايو.