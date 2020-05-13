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فاطمة أيت طالب - دبي - قامت منصة إختبارات الأداء AnTuTu بنشر قائمتها للهواتف الذكية العشرة الأفضل أداءً خلال شهر أبريل الماضي. في السابق، كانت منصة إختبارات الأداء تكشف فقط عن أفضل الهواتف الرائدة، ولكن الآن هناك قائمة للهواتف الذكية المتوسطة الأفضل أداءً على المنصة. تستند النتائج النهائية إلى متوسط النتيجة التي حققها كل هاتف على منصة AnTuTu V8.
عندما يتعلق الأمر بقائمة الهواتف الرائدة، نرى الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro في المرتبة الأولى برصيد 593769 نقطة. أما بخصوص المرتبة الثانية، فقد كانت من نصيب الهاتف OnePlus 8 Pro والذي حصد 582697 نقطة، بينما كانت المرتبة الثالثة من نصيب الهاتف Xiaomi Mi 10 برصيد 580027 نقطة. وبالنسبة للمراتب الأخرى، فقد كانت من نصيب كل من Galaxy S20 Ultra 5G و Galaxy S20+ 5G و Asus ROG Phone 2 و +Galaxy S20 و Galaxy S20 5G و OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro.
وفيما يخص قائمة الهواتف الذكية المتوسطة، فقد كانت المرتبة الأولى من نصيب الهاتف Huawei Nova 7i برصيد 3088853 نقطة، ويليه الهاتف Redmi Note 8 Pro في المرتبة الثانية برصيد 291742 نقطة، والهاتف Realme 6 في المرتبة الثالثة برصيد 291093 نقطة. وبالنسبة لبقية القائمة، فهي تشمل على التوالي كل من Realme 6 Pro و Redmi Note 9S و Realme X2 و Xiaomi Mi 9T و Galaxy A80 و Galaxy A71 و Xiaomi Mi Note 10.
كانت هذه تفاصيل خبر هواتف SD865 تهيمن على قائمة AnTuTu لأسرع الهواتف على منصتها في شهر أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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