شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة الصينية: ارتفاع شحنات الهواتف الذكية بنسبة 17٪ فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات حكومية صينية عن ارتفاع شحنات الهواتف الذكية من المصانع الصينية إلى البائعين بنسبة 17 ٪ في أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وتشير الأرقام إلى انتعاش محلي مبكر لصانعي الهواتف الذكية مثل Apple وHuawei Technologies وعودة محتملة إلى الوضع الطبيعي في الصين لسوق الأجهزة الاستهلاكية الأوسع في أعقاب تفشي الفيروس التاجي.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقامت شركات تصنيع الهواتف بشحن 40.8 مليون هاتف في أبريل، ارتفاعًا من 34.8 مليون في أبريل 2019، وذلك وفقًا للأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CAICT)، وهي مؤسسة فكرية مدعومة من الدولة.

ولأول مرة منذ سنوات، لم تكشف المنظمة عن النسبة المئوية لأجهزة أندرويد التي تم شحنها، وهو مقياس رئيسي يعطى نظرة ثاقبة على عدد الهواتف الذكية التي تبيعها أبل في الصين كل شهر، وقد أفادت شركات الأبحاث الخاصة التي تتتبع قطاع الهواتف الذكية مثل Canalys وIDC وCounterpoint Research أنه في الربع الأول انخفضت شحنات أجهزة أبل في الصين في الأرقام الفردية المنخفضة.

وقد تمكنت شركة Huawei من إبقاء الشحنات ثابتة نسبيًا في الربع، بينما تحملت شركات أندرويد الصينية الأخرى وطأة تفشي الفيروس التاجي مع انخفاض أحجام الشحن بنسبة مئوية من رقمين، وفقًا للمجموعات البحثية، فيما لا تقوم أبل والعلامات التجارية المنافسة للهواتف الذكية بإصدار الشحنات الإقليمية علنًا.