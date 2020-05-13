الإعلان عن Poco F2 Pro بمواصفات رائدة وسعر منافس جدًا

أعلنت (بوكو) Poco – العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي – عن هاتفها الذكي الأحدث (بوكو إف2 برو) Poco F2 Pro الذي يمتاز بأنه يقدم مواصفات رائدة بسعر منافس جدًا يبدأ من 500 دولار أمريكي.

ويمتاز الهاتف بأنه يحتوي أحدث معالجات كوالكوم (سنابدراجون 865) الثماني النوى الذي يعمل بتردد 2.84 جيجاهرتز مع معالج الرسومات (أدرينو 650) Adreno 650، كما يمتاز بأنه يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع LPDDR5 حديثة بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 حديثة بحجم 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.

ويقدم (بوكو إف2 برو) شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل، مع نسبة أبعاد 20:9 ومستوى سطوع بمقدار 500 شمعة، وهي محمية بزجاج من نوع (جوريلا جلاس 5) الذي يحمي ظهر الهاتف أيضًا. وتعمل الشاشة بمعدل تحديث 60 هرتزًا، وتدعم تقنية +HDR10.

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وعلى ظهر الهاتف، هناك 4 كاميرات، تأتي الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.89 مع مستشعر من نوع Sony IMX686، وتأتي الثانية بدقة 13 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 124 درجة مع فتحة عدسة f/2.4، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة مع فتحة عدسة f/2.2، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق مع فتحة عدسة f/2.4.

وتمتاز الكاميرات الخلفية بقدرتها على تسجيل الفيديو بدقة 8K بسرعة 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 4K بسرعة 60 إطارًا في الثانية، كما تمتاز الكاميرات بقدرتها على التصوير الفائق البطء بمعدل 960 إطارًا في الثانية لدقتي 1080p، و 720p. وتأتي الكاميرا الأمامية المنبثقة بدقة 20 ميجابكسل.

ويحتوي (بوكو إف2 برو) بطارية بسعة 4,700 ميلي أمبير/ الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 30 واطًا. ويدعم الهاتف – الذي يأتي بسماكة 8.9 ميليمترات ويزن 219 جرامًا – شبكات الجيل الخامس 5G. هذا، ويأتي حساس البصمة تحت الشاشة. ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 10.

وسيتوفر الهاتف عبر الإنترنت بسعر يبدأ من 500 دولار أمريكي لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر 600 دولار أمريكي لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت. وسيبدأ فتح باب طلب الهاتف اعتبارًا من 19 أيار/ مايو الجاري.