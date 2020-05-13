شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالم نفس بريطانى يطور لعبة فيديو لتعليم الأطفال أهمية التباعد الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط موقع "ديلى ميل" البريطانى فى تقرير جديد الضوء على تحميل لعبة فيديو على أجهزة الكمبيوتر، والتى تهدف إلى مساعدة الأطفال على رؤية أهمية التباعد الاجتماعى خلال وباء فيروس كورونا.

ووفقا للتقرير، تعد اللعبة التى تحمل اسم "هل يمكنك إنقاذ العالم؟"، والتى تم تطويرها بشكل مشترك من قبل أستاذ علم النفس المقيم فى المملكة المتحدة، هى لعبة فيديو مسلية، حيث يتم تكليف اللاعبين بالسير عبر مدينة افتراضية أثناء التباعد الاجتماعي.

ويتم تكليف اللاعبين بجمع وإيداع معدات الحماية الشخصية (PPE) للعاملين فى NHS مع تجنب الأشخاص الآخرين وإنقاذ الأرواح، وتساعد اللعبة التعليمية المناسبة للعائلة، والتى تم إصدارها يوم الجمعة الماضى، اللاعبين من جميع الأعمار على أن يصبحوا على علم أفضل فى الابتعاد الاجتماعى فى العالم الحقيقى خلال وباء فيروس كورونا.

وأوضح البروفيسور ريتشارد وايزمان، المصمم المساعد، من جامعة هيرتفوردشاير، إنها مستوحاة من المهمة الصعبة المتمثلة فى الحفاظ على التباعد الاجتماعى أثناء وجوده فى الخارج.

وقال وايزمان لبى بى سي: "لقد طورت اللعبة لأننى كنت فى الخارج وأتجول فى الشارع مثل أى شخص ، محاولًا تجنب الآخرين والتباعد، وفكرت فى أن" هذا يبدو وكأنه لعبة كمبيوتر، وأعتقد أنها أول لعبة تباعد اجتماعى وأول لعبة Covid، إذ تشجع الجميع على تجنب الآخرين وتحدث فرقاً."

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تم تصميم اللعبة فى المقام الأول كأداة تعليمية للأطفال لإخبارهم بطريقة ممتعة ويسهل الوصول إليها كيف يعمل التباعد الاجتماعي.

ولجأ البروفيسور وايزمان إلى مصمم الألعاب الفرنسى مارتن جاكوب بفكرة وانتهى الأمر بالفريق إلى صنع اللعبة فى أسبوعين فقط - وهى عملية تستغرق عادةً شهورًا، وهو الأمر الذى يرجع لأن مصمم الألعاب والفنان الرسومى ومطور الرسوم المتحركة كانوا جميعًا فى حالة حظر، وبالتالى يمكنهم تكريس أنفسهم للمشروع.

وقال البروفيسور وايزمان: "لقد عملنا على مدار الساعة لإخراجها بسرعة"، كما أن اللعبة متاحة حاليًا فقط عبر متصفح الويب، لكن الفريق لديه خطط لإنشاء إصدار تطبيق لأجهزة Android و iOS المحمولة ، والتى يجب أن تكون متاحة قريبًا.