تكنولوجيا: 3 مزايا خفية فى أندرويد مفيدة للمستخدمين.. جربها

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1. كتم الإشعارات غير العاجلة
هناك إشعارات عاجلة مثل رسائل واتس أب، لكن ماذا عن الإشعارات التي تحتاج إليها لكن يمكن الانتظار لساعات قبل فتحها، ومن الأمثلة على هذا، إشعارات فيس بوك أو تويتر التي تريد منها أن تصلك لكن لا تريدها أن تزعجك.
يمكنك الآن كتم صوتها وحتى الاهتزاز المصاحب لها، وذلك عن طريق الضغط مطولاً على الإشعار عند وصوله إلى الشاشة الرئيسية دون فتح القفل، عندها ستظهر لك خيارات لحظر وصول الإشعار أو إبقاء وصوله مع الاهتزاز، أو كتم صوته واهتزازه.
من مزايا أندرويد القدرة على استخدام تطبيقين على الشاشة في نفس الوقت، ومن الجيد أن تكون قادراً على إرسال بريد إلكتروني بينما تتصفح جوجل دوك، أو عندما تشاهد وصفة ما وترسل المكونات في الرسائل، لكن ليس واضحاً جداً كيف يمكن فتح التطبيقيين على وضع الشاشة المنقسمة.
إنها نفس فكرة تطبيقات الشاشة المنقسمة، وهي ميزة Picture-in-Picture PiP، استخدامها بسيط، فكل ما عليك أن تعرفه أن هذه الميزة متوفرة لديك. يمكنك أن تشاهد مقاطع الفيديو وأنت تتصفح منصة من منصات التواصل الاجتماعي، حسب موقع الرؤية الإماراتى.
وللاستفادة منها، عندما تشاهد مقطع فيديو، ارجع إلى الشاشة الرئيسية، وإذا كان التطبيق يدعم ميزة PiP، سيظهر الفيديو حتى بعد أن تتركه، حيث سيكون في نافذة صغيرة على شاشة هاتفك، كما يمكنك أن تجره أينما تريد وأن تتحكم بحجمه أو تغلقه.
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