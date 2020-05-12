شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يكتشفون كوكبًا صخريًا شبيهًا بالأرض يدور حول نجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف علماء الفلك كوكبًا صخريًا شبيهًا بالأرض يدور حول نجم يبلغ حجمه عُشر حجم الشمس، ويبعد مسافة 25000 سنة ضوئية، ورصد علماء الفلك من جامعة كانتربرى بنيوزيلندا الكوكب الخارجى، وقالوا إنه كان نادرًا للغاية.

وقال الفريق إن ثلث الكواكب الخارجية الصخرية المكتشفة حتى الآن التى يبلغ عددها 4000 فقط، وعدد أقل من هذه الكواكب يشترك فى مدار مماثل للأرض.

ويقول علماء الفلك إن النجم الذى يدور حوله الكوكب صغير جدًا لدرجة أنهم لا يستطيعون معرفة ما إذا كانت كتلته منخفضة جدًا أم قزم بنى، كما أكد الفريق إنه بعيد جدًا، إذ يمكن أن يدور حول النجم فى "انتفاخ المجرة '' ، وهى المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية فى مركز درب التبانة.

وأوضحت الدكتورة هيريرا مارتن، إن الحجم والمدار والموقع يزيدان من ندرة الكوكب الذى اكتشفوه، إذ استغرق الأمر خمسة أيام لمراقبة النجم المضيف ولم يكتشفوا سوى تشوهًا صغيرًا فى الملاحظة التى استمرت خمس ساعات.

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وقالت مارتن: "بعد التأكد من أن هذا سببه بالفعل" جسم "آخر مختلف عن النجم، وليس خطأ أساسى، شرعنا فى الحصول على خصائص نظام كوكب النجوم، باستخدام النظام الشمسى كنقطة مرجعية، يبلغ النجم المضيف حوالى 10 فى المئة من كتلة شمسنا، ويقع الكوكب بين الأرض ونبتون، ويدور فى موقع يكون بين الأرض والزهرة فى النظام الشمسى، لكن السنة عليه 617 يومًا لأن النجم نفسه أصغر بكثير من الشمس".

وأضافت مارتن أن الكوكب الجديد هو من بين عدد قليل من الكواكب الخارجية التى تم اكتشافها بأحجام ومدارات قريبة من الأرض.