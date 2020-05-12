تكنولوجيا: تحديث خرائط جوجل يجلب للمستخدمين واجهة جديدة لمشاركة الموقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة جوجل تحديث جديد لتطبيق Google Maps اليوم، والذي قدمت من خلاله واجهة مستخدم جديدة لمشاركة الموقع.

قدمت عملاق البحث تحديث جديد لتطبيق Google Maps، حيث تستهدف جوجل بالتحديث الجديد دعم المشتخدمين بواجهة مستخدم لمشاركة الموقع تتميز بشريط أقل وضوحاً مع زر عائم، إلى جانب بطاقة تحمل إسم المستخدم، العنوان الحالي، إلى جانب معلومات عن حالة شحن بطارية الهاتف.

ويمكن لواجهة خرائط جوجل الآن أن تدعم المستخدم بالوصول السلس إلى قائمة جهات الإتصال الخاصة بمشاركة الموقع، وذلك من خلال الصورة الرمزية الخاصة بالمستخدم والتي تأتي في الزاورية العلوية للواجهة إلى يمين الصفحة، ومن ثم يمكن مشاركة الموقع.

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أيضاً يمكن للمستخدم ضم جهات جديدة لمشاركة الموقع معها، وذلك من خلال الزر العائم، الذي سيكشف عن الجهات المتاحة في جهات الإتصال لبدء مشاركة الموقع.

أيضاً يمكن للمستخدم إختيار مشاركة الموقع مباشرة مع جهة الإتصال المختارة، أو مشاركة الموقع خلال فترة زمنية محددة، ومن المقرر أن يتوفر التحديث الجديد لمستخدمي التطبيق على منصتي الأندوريد وiOS في الإصدار رقم 10.40.2.

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