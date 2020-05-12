تكنولوجيا: تقرير يؤكد على تحقيق سامسونج وهواوي أكبر نسبة شحنات من هواتف 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت اليوم على تحقيق كلاً من سامسونج وهواوي أكبر نسبة من شحنات هواتف 5G خلال الربع الأول من عام 2020.

إستطاعت شركة سامسونج أن تسجل أعلى نسبة شحنات من هواتف 5G خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام، حيث أكد تقرير صحيفة Korea Herald الكورية على أن العملاق الكوري حققت مبيعات 8.3 مليون وحدة من هواتف 5G خلال هذا الربع، من إجمالي شحنات 24.1 مليون وحدة.

أيضاً في الوقت الذي سيطرت فيه شركة سامسونج على نسبة 34.1% من شحنات هواتف 5G في الأسواق العالمية، إستطاعت شركة هواوي أن تسجل مبيعات 8 مليون وحدة من هواتف 5G خلال الفترة ما بين شهري يناير ومارس، مع حصة سوقية تصل إلى 33.2% في سوق هواتف 5G.

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ولقد إرتفعت نسبة مبيعات هواوي من هواتف 5G عن العام الماضي، حيث وصلت مبيعات هواوي العام الماضي إلى 6.9 مليون وحدة، إلا أنها جاءت في مقدمة الشركات المصنعة لهواتف 5G خلال العام الماضي، بينما سيطرت سامسونج العام الماضي على مبيعات 6.7 مليون وحدة.

يذكر أن قائمة أفضل شحنات لهواتف 5G خلال هذا الربع تضم أيضاً كلاً من شركة vivo بشحنات 2.9 مليون وحدة وشاومي 2.5 مليون وحدة، بينما جاءت Oppo في المركز الخامس بمبيعات 1.2 ميلون وحدة.

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