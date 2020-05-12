تكنولوجيا: شاومي تستعرض كفاءة ميزة التكبير في كاميرة هاتف MI 10 YOUTH

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة شاومي مقطع فيديو تشويقي تستعرض من خلاله كفاءة ميزة التكبير في كاميرة هاتف MI 10 YOUTH.

كشفت شركة شاومي خلال الشهر الماضي عن هاتف Mi 10 Youth في السوق الصيني، الذي جاء بميزة التكبير بكفاءة، كما أكدت شاومي على خططها لإطلاق الهاتف في الأسواق العالمية بعنوان Mi 10 Lite Zoom وميزة دعم الإتصال بشبكات 5G.

ولقد أعلنت شاومي عن أن الهاتف سينطلق بمعالج Snapdragon 765G وتقنية الشحن السريع Quick Charge 3 Plus، كما تأتي الكاميرة الخلفية بميزة دعم تقنية الذكاء الإصطناعي والتكبير الرقمي حتى 50 مرة.

كما أشارت شاومي إلى أن مستشعر periscope في الكاميرة الخلفية يدعم تكبير بصري حتى 5 مرات، كما شارك Lei Jun الرئيس التنفيذي لشركة شاومي مقطع فيديو تشويقي على Weibo إستعرض من خلاله كفاءة التكبير في هاتف Mi 10 Youth.

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ولقد ظهر هاتف Mi 10 Youth في مقطع الفيديو التشويقي مثبت على حامل ثلاثي، مع تجربة للتكبير الرقمي حتى 50 مرة، حيث أكد مقطع الفيديو على كفاءة وآداء الهاتف في تقنية التكبير، حيث إستطاعت الكاميرة إلتقاط صورة لمبنى على بعد 10 كيلومترات بإستخدام تقنية التكبير.

مواصفات هاتف MI 10 YOUTH 5G من شاومي

شاشة AMOLED بحجم 6.57 إنش ودقة عرض 2400 في 1080 بيكسل أو بجودة Full HD بلس، مع أبعاد 20:9، ودعم HDR 10+، ونسبة سطوع 600nit، مع طبقة حماية من Corning Gorilla Glass 5.

رقاقة معالج Snapdragon 765G مع كرت شاشة Adreno 620، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في LPDDR4X، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت في UFS 2.1، كما يأتي نموذج أعلى بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPDDR4X، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في UFS 2.1.

نظام تشغيل Android 10 مع واجهة MIUI 11.

يدعم اثنان من شرائح SIM.

مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بقدة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.79 وفلاش LED، مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة وفتحة عدسات f/2.2، مستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل، يدعم تكبير بصري حتى 5 مرات، وتكبير hybrid حتى 10 مرات، وتكبير رقمي حتى 50 مرة، مع كاميرة macro.

مستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

قياسات الهاتف 164.06 في 72.77 في 7.88مم، مع وزن 192 جرام.

بطارية بقدرة 4160 mAh مع دعم تقنية الشحن السريع Quick Charge Charge 4+/3 Plus.

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