الهاتف Vivo X50 Lite يظهر في أستراليا مع تصميم ومواصفات مألوفة

فاطمة أيت طالب - دبي - ما هو الفرق بين الهاتف Vivo V17 المتاح في روسيا، والهاتف Vivo S1 Pro المتاح على الصعيد العالمي، والهاتف Vivo Y9s؟ هذا مجرد فخ، فجميع هذه الهواتف الذكية الثلاثة تحمل نفس التصميم ونفس المواصفات التقنية، والفرق الوحيد بينها هي أنها تحمل أسماء مختلفة. أما وقد قلنا ذلك، فقد ظهر الآن هذا الهاتف في المتجر الإسترالي JB Hi-Fi بإسم مختلف آخر، وهو Vivo X50 Lite.

هذا يعني أن الهاتف Vivo X50 Lite الجديد يأتي بدوره مع المعالج Snapdragon 665، ويضم ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

وبغض النظر عن المعالج والذاكرة، فقد تم تزويد الهاتف Vivo X50 Lite كذلك بشاشة Super AMOLED تمتاز بحجم 6.38 إنش وبدقة +FullHD كما أنها تغطي 91.64 في المئة من الواجهة. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فهناك أربع كاميرات بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي تضم مستشعر بدقة 32 ميغابكسل.

Advertisements

ووفقا للمتجر الأسترالي المذكور آنفًا، فالهاتف Vivo X50 Lite الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4500mAh، ومع مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، كما أنه يأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة FuntouchOS 10. عمومًا، الهاتف Vivo X50 Lite متوفر الآن للشراء مقابل ما يعادل 322 دولار أمريكي في أستراليا.