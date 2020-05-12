الفيسبوك تُزيل تطبيق Instagram Lite، ووعدتنا بإرجاعه في حلة جديدة مستقبلاً

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد عامين تقريبًا من إطلاقه مبدئيًا، لم يعد تطبيق Instagram Lite مدعومًا وإختفى من متجر Google Play Store. تم إطلاق التطبيق في 13 سوقًا وقدم الميزات الأساسية لتطبيق إنستاجرام الكامل في حجم أصغر بكثير قدره 573 كيلوبايت فقط، مما يجعله أصغر بأكثر من 50 مرة من تطبيق إنستاجرام الكامل. كانت بعض أوجه النقص الملحوظة في تطبيق Instagram Lite هي عدم وجود ميزة الرسائل المباشرة وقسم الفيديوهات IGTV.

يُطلب من المستخدمين الذين لديهم إصدار Lite من إنستاجرام الآن تحميل تطبيق إنستاجرام الرسمي الكامل.

ومع ذلك، هذا لا يعني نهاية الطريق بالنسبة لتطبيق Instagram Lite، فقد كشفت لنا الفيسبوك عن خططها لإعادة صياغة تطبيق Instagram Lite بناءً على ملاحظات المستخدمين وإصدار نسخة جديدة في المستقبل، ولكن لم تكشف لنا الشركة عن إطار زمني محدد، لذلك لا تتحمس منذ الآن.