الهاتف Redmi Note 9 Pro Max ينفد في غضون بضعة دقائق في الهند

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi بعرض الدفعة الأولى من الهاتف Redmi Note 9 Pro Max للبيع في الهند، وهي الدفعة التي نفدت في غضون بضعة دقائق فقط. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعلومات وردتنا من المدير العام للعلامة التجارية الصينية في الهند، والذي قال أنه سيتم عرضه الدفعة الثانية من هذا الهاتف للبيع في الأسبوع المقبل، ولكنه لم يكشف لنا عن عدد الوحدات التي تم بيعها اليوم كجزء من الدفعة الأولى.

الهاتف Redmi Note 9 Pro Max يأتي باللون الأبيض والأسود والأزرق، وبثلاث خيارات على مستوى الذاكرة تشمل 6GB/64GB و 6GB/128GB و 8GB/128GB مع العلم بأن النسخة الأولى تُكلف ما يُعادل 220 دولار أمريكي، في حين تُكلف النسخة الثانية ما يُعادل 240 دولار أمريكي، والنسخة الثالثة ما يُعادل 265 دولار أمريكي.

الهاتف Redmi Note 9 Pro Max الجديد يضم شاشة بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD، والمعالج Snapdragon 720G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر المسؤول عن إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Redmi Note 9 Pro Max يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، ومع بطارية بسعة 5020mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع على الجانب.

