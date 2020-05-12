إختبارات الأداء تؤكد لنا بعض المواصفات التقنية للهاتف Honor X10 القادم من Huawei

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor X10 5G في الأسبوع المقبل وبالضبط في اليوم 20 مايو. ونحن نعلم بالفعل أن هذا الهاتف سيضم المعالج HiSilicon Kirin 820 5G، وسيدعم جميع نطاقات 5G، وأنه سيتم تزويد هذا الهاتف بـ 8GB من الذاكرة العشوائية وبنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

أما وقد قلنا ذلك، فقد تم اليوم رصد هذا الهاتف في منصة إختبارات الأداء Geekbench مما أكد لنا أن هذا الهاتف سيضم بالفعل المعالج HiSilicon Kirin 820 5G، و8GB من الذاكرة العشوائية، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

لم تكشف لنا الشركة الصينية عن أي معلومات إضافية حول الهاتف Honor X10، ولكن بفضل هيئة الإتصالات الصينية TENAA، فقد حصلنا بالفعل على فكرة حول تصميم هذا الهاتف والمواصفات التقنية الكاملة التي سيأتي بها.

وكما تلاحظون في الصور أدناه، فالهاتف Honor 10X الجديد سيتبنى نفس لغة التصميم المعتمدة في تشكيلة Honor 30 Series الجديدة التي أعلنت عنها الشركة مؤخرًا، فالهاتف Honor X10 الجديد يضم بدوره وحدة مستطيلة تأوي الكاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية، ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب.

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وبغض النظر عن التصميم، فقد إتضح لنا كذلك أن الهاتف Honor 10X سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.63 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 820 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W.

وعلاوة على ذلك، فقد إتضح لنا كذلك أن الهاتف Honor 10X القادم سيضم أيضًا أربع كاميرات في الواجهة الخلفية، وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما أنه سيأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.1 الأحدث من الشركة ولكن من دون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل.

وكما يوحي إسمه، فالهاتف Honor X10 سيصل في الأساس لخلافة الهاتف Honor 9X الحالي، وبالتالي فنحن نتوقع أن يُكلف نحو 1000 يوان صيني، وهو ما يُعادل 145 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.