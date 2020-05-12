فاطمة أيت طالب - دبي - لا تزال شركة سامسونج تدعم الساعات الذكية Samsung Gear S3 2016 و Samsung Gear Sport 2017، فهاتين الساعتين حصلتا الآن على تحديث جديد في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية ويجب أن يصل إلى أسواق أخرى في المستقبل القريب.
هذا التحديث الجديد يجلب معه المساعد الرقمي Bixby بحيث يمكنك طرح الأسئلة عليه أو إخباره بتنفيذ إجراءات معينة. تم إطلاق هذه الساعات الذكية في الأصل مع المساعد الرقمي S Voice، ولكن ستقوم شركة سامسونج بإغلاق هذا المساعد الرقمي يوم 1 يونيو، وبالتالي قامت بإصدار هذا التحديث الجديد الآن لتعويض ذلك.
تشمل التغييرات الإضافية إظهار الأيقونات على الشاشة الرئيسية للتطبيقات التي تعمل في الخلفية. نقرة واحدة ستفتح تطبيق محدد، مما يساعد حقًا في تعدد المهام على مثل هذه الشاشة الصغيرة. أيضًا، تم إعادة صياغة تخصيص ترتيب الأيقونات في لوحة Quick Panel.
تم في التحديث الجديد كذلك تحسين وضوح Always On Display في وضع توفير البطارية وأثناء شحن الساعة. حصلت تطبيقات Timer و Stopwatch على تحسينات على مستوى واجهة المستخدم أيضًا. أخيرًا، تم إضافة رموز تعبيرية جديدة، ويجب أن تكون هذه الساعات أفضل في التعرف على وضع السكون.
عمومًا، هذا التحديث الجديد يقوم بترقية بنية النظام إلى R76*XXU2FTD4 في الساعة الذكية Samsung Gear S3، وإلى R600XXU1CTD3 في الساعة الذكية Samsung Gear Active.
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث جديد يصل للساعتين الذكيتين Samsung Gear S3 و Samsung Gear Active لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.