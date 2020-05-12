موتورولا تستعد لإطلاق الهاتفين Moto One Vision Plus و Moto E7

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة موتورولا بالكشف عن عدد من الهواتف الذكية الجديدة في الأونة الأخيرة، وقد إتضح الآن أنها لا تزال تعتزم الكشف عن المزيد منها لأنه تم اليوم رصد هاتفين جديدين من الشركة لم يتم الإعلان عنهما بشكل رسمي حتى الآن في منصة Google Play Console.

الهاتف الأول يُدعى Moto One Vision Plus، وقد إتضح أنه سيضم شاشة بحجم 6.3 إنش، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك أن هذا الهاتف سيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie. أما بخصوص الهاتف الثاني، فهو يحمل إسم Moto E7، وسيضم شاشة بدقة +HD، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 632، فضلا عن نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

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للآسف، ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد الإعلان الرسمي عن الهاتفين Moto One Vision Plus و Moto E7، ولكن بما أن هذين الهاتفين وصلا بالفعل إلى منصة Google Play Console، فهذا يعني أن موعد الإعلان الرسمي أصبح وشيكًا.