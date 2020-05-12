فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة موتورولا بالكشف عن عدد من الهواتف الذكية الجديدة في الأونة الأخيرة، وقد إتضح الآن أنها لا تزال تعتزم الكشف عن المزيد منها لأنه تم اليوم رصد هاتفين جديدين من الشركة لم يتم الإعلان عنهما بشكل رسمي حتى الآن في منصة Google Play Console.
الهاتف الأول يُدعى Moto One Vision Plus، وقد إتضح أنه سيضم شاشة بحجم 6.3 إنش، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك أن هذا الهاتف سيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie. أما بخصوص الهاتف الثاني، فهو يحمل إسم Moto E7، وسيضم شاشة بدقة +HD، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 632، فضلا عن نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.
للآسف، ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد الإعلان الرسمي عن الهاتفين Moto One Vision Plus و Moto E7، ولكن بما أن هذين الهاتفين وصلا بالفعل إلى منصة Google Play Console، فهذا يعني أن موعد الإعلان الرسمي أصبح وشيكًا.
كانت هذه تفاصيل خبر موتورولا تستعد لإطلاق الهاتفين Moto One Vision Plus و Moto E7 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.