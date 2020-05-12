شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطرح أدوات جديدة لدعم الشركات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة فيس بوك مجموعة من المميزات الجديدة التى ستسمح للمستخدمين بإظهار دعمهم للشركات الصغيرة، والحصول على آخر التحديثات، في محاولة منها لمساعدة تلك الشركات على التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا COVID-19.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد طرحت الشركة قسما جديدا يسمى Businesses Nearby أو الأنشطة القريبة، والذى يتيح للمستخدمين مشاركة أحدث المشاركات من الأنشطة التجارية التي تقع داخل نطاق جغرافي معين يتراوح بين ميل إلى 500 ميل، كما يسمح بعرض ساعات العمل الحالية، أو خيارات الاستلام والتوصيل، أو إجراء الحجوز، أو إرسال رسالة.

وفي انستجرام تقدم الشركة ملصق "Support Small Business" الذي يسمح للمستخدمين بوضع علامة على صفحة الأعمال في منشور على Stories، كما هو الحال مع الملصقات السابقة التي أبرزها انستجرام أثناء أزمة COVID-19، فإن التطبيق سوف يسلط الضوء على بعض هذه المشاركات في قصة مخصصة في الجزء العلوي من خلاصات المستخدمين بمناسبة الطرح.

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وعلى فيس بوك، سيروج التطبيق هاشتاج #SupportSmallBusiness ، حيث يمكن للمستخدمين أيضًا وضع علامة على المطاعم وتجار التجزئة والمؤسسات المحلية الأخرى.

وتحاول الشركة أيضًا أن تجعل من السهل على الشركات التواصل مع العملاء من خلال إضافة بريد وارد مخصص للأنشطة التجارية Business Inbox في تطبيق التراسل "ماسنجر" – مما يسمح لها باستخدام مسنجر للإجابة عن الأسئلة المرسلة إلى صفحة فيس بوك الخاصة بها – ومن خلال السماح للشركات بوضع علامة على جميع منشورات فيروس كورونا الخاصة بها من قسم الإنشاء في الصفحة.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت فيس بوك: إنها ستنشر المعلومات والأدوات والنصائح المتعلقة بـفيروس كورونا للأنشطة التجارية الصغيرة في كل من تطبيقي فيسبوك و انستجرام، ويمكن للشركات الوصول إلى هذه المعلومات من خلال اختصارات تطبيق فيسبوك أو ملفها الشخصي على انستجرام.