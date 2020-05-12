شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 نصائح لإلغاء قفل هاتف آيفون بسرعة وسهولة.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من أهمية تقنية التعرف على الوجه Face ID في تأمين هواتف آيفون إلا أنه مع ضرورة ارتداء الكمامة في كل مكان تقريبًا أصبح الأمر صعبًا بعض الشيء، وبالتالي عند النظر للخيارات الأخرى لتأمين قفل الهاتف، مثل رمز المرور، فإنه يعتبر خيارًا جيدًا لسهولته وسرعته في الوقت نفسه.



إليك 3 نصائح تساعدك في فتح هاتف آيفون بسرعة وسهولة: إليك 3 نصائح تساعدك في فتح هاتف آيفون بسرعة وسهولة: 1- اختيار رمز مرور قصير: إذا كنت تستخدم رمز مرور أبجديًا رقميًا مخصصًا، أو 6 أرقام لفتح هاتف آيفون، فقد يكون التفكير في اختيار 4 أرقام فقط أمرًا جديرًا بالاهتمام في الظروف الحالية، وبالرغم من أنه أقل أمانًا، ولكنه يستحق التجربة خاصة في حالة اختيار أرقام عشوائية متغيرة باستمرار، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى(الإعدادات في هاتفك.

اضغط على خيار التعرف على الوجه ورمز المرور Face ID & Passcode.

أدخل رمز المرور الحالي.

انتقل للأسفل واضغط على على خيار تغيير رمز المرور Change Passcode.

أدخل رمز المرور الحالي مرة أخرى، ثم انقر فوق خيارات رمز المرور Passcode Options.

اختر رمزًا رقميًا مكونًا من 4 أرقام، ويمكنك تخصيصه إذا كنت ترغب في ذلك من خلال إدخال حرفين أبجديين على الأقل ليكون رمز المرور قويًا نسبيًا.

أدخل رمز المرور الجديد مرتين لتفعيله.

2- كيفية تخطي Face ID لإدخال رمز المرور مباشرة: يعمل إصدار iOS 13.5 القادم على تسهيل إلغاء قفل هاتف آيفون إذا كنت ترتدي الكمامة، بحيث يمكن لتقنية التعرف على الوجه Face ID اكتشاف أنك ترتدي قناعًا، والانتقال مباشرةً إلى شاشة رمز المرور لإلغاء قفل هاتفك، ولكن حتى ذلك الحين يمكنك تطبيق الخطوات التالية لتسريع فتح الهاتف أثناء ارتداء الكمامة: Advertisements

بعد التمرير سريعًا لأعلى في شاشة آيفون، اضغط بسرعة على كلمة Face ID الذي يظهر في منتصف الشاشة.

ستُنقل مباشرة إلى شاشة إدخال رمز المرور، أدخل رمز المرور لفتح الهاتف.



3- تغيير وقت القفل التلقائي لشاشة آيفون: 3- تغيير وقت القفل التلقائي لشاشة آيفون: بطبيعة الحال يعني دخول هاتف آيفون إلى وضع السكون بشكل أسرع أنه يجب عليك إدخال رمز المرور الخاص بك في كل مرة تريد فيها استخدام الهاتف، وتتمثل إحدى الطرق لتقليل الحاجة إلى إدخال رمز المرور بشكل متكرر بزيادة الفترة الزمنية المحددة للقفل التلقائي للشاشة.

انتقل إلى الإعدادات في الهاتف.

اضغط على خيار العرض والسطوع Display & Brightness.

مرر للأسفل، واضغط على خيار القفل التلقائي Auto-Lock. من هنا يمكنك اختيار المدة الزمنية قبل قفل الشاشة، أو إلغائها كُليًا، إذا كنت ترغب في ذلك، والاكتفاء بقفل الشاشة بشكل يدوي من خلال الضغط على زر التشغيل.