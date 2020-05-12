شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشترى موبايل مستعمل.. اعرف مزايا وعيوب الخطوة قبل ما تنفذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك من يفضل شراء هاتف مستعمل على أن ينفق الكثير من الأموال مقابل هاتف جديد؛ ربما تعرف بعضاً من هؤلاء الأشخاص، وربما تكون أنت أحدهم، لذلك لا بد من التعرف على مزايا هذا الإجراء وعيوبه، فمع ارتفاع أسعار الهواتف التي باتت تتجاوز 1.000 دولار في الأسواق، مثل هاتف iPhone 11 Pro لا شك أن التوجه إلى شراء الهواتف المستعمل سيزداد.

وهناك مختصون بشراء الهواتف المستعملة وتجديدها ومن ثم إعادة بيعها، لذلك ليس بالضرورة أن يكون الهاتف المستعمل سيئ المظهر أو حتى الجوهر، ولعل الميزة الوحيدة لشراء هاتف مستعمل تتمثل في توفير مبلغ من المال، لكن في المقابل هناك بعض العيوب التي يتعين عليك أن تكون مدركاً لها، ومن هذه العيوب البطارية المستهلكة التي قد لا تدوم طويلاً قبل أن تجبرك على تغييرها، بحسب موقع الرؤية الإماراتى.

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من العيوب الأخرى أن الهاتف قد يعاني من الاستهلاك العام بسبب كثرة الاستخدام، أو من أضرار غير ظاهرة لأنك على الأرجح لا تعرف من كان يستعمله قبلك، كذلك فأحد أهم العيوب أيضاً قدم النظام الذي يعمل به الهاتف والمزايا المتوفرة فيه، فعلى سبيل المثال، قد تكون سعة التخزين الداخلية صغيرة ولا تتسع لكثير من التطبيقات وتحديثاتها الآخذ حجمها بالزيادة المستمرة.