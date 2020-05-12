تكنولوجيا: الواتس اب يدعم قريباً حتى 50 مشترك في مكالمات الفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يدعم تطبيق الواتس اب في الإصدار الخاص بالمتصفح قريباً حتى 50 مشترك في مكالمات الفيديو لدعم المستخدمين بتجربة أفضل في عقد إجتماعات الفيديو عبر التطبيق.

جاءت التفاصيل الجديدة حول خطط الواتس اب اليوم عبر WABetaInfo، حيث من المقرر وفقاً لما جاء في التسريبات أن يتكامل تطبيق الواتس اب مع خدمة Messenger Rooms التي أعلن عنها عبر الفيس بوك في نهاية شهر أبريل.

تجذب تطبيقات مكالمات الفيديو قطاع كبير من المستخدمين في الفترة الأخيرة، لذا يتجه مطوري تطبيقات التواصل الإجتماعي لإضافة تحسينات أكثر مع دعم لعدد أكبر من المشتركين في مكالمات الفيديو.

واليوم أوضح تقرير جديد من WABetaInfo خطط الفيس بوك لدعم تطبيق الواتس اب على المتصفح بميزة مكالمات الفيديو حتى 50 مشترك، من جانب أخر أكد تقرير WABetaInfo على أن الواتس اب سيقدم بعض المهام المميزة للتطبيقات المنافسة قريباً.

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ويمكن من خلال المميزات الجديدة في تطبيق الواتس اب على المتصفح أن يتاح للمستخدمين إنشاء غرف ومشاركة الرابط الخاص بهذه الغرفة مع مجموعة من المستخدمين، كما يمكن لهذه الميزة أن تدعم إنضمام المشتركين من خارج تطبيقات التواصل الإجتماعي الخاصة بالفيس بوك، أو لغير المسجلين في أحد تطبيقات الفيس بوك.

من جانب أخر أشار تقرير WABetaInfo إلى أن شركة الفيس بوك مستمرة في العمل على تطوير التكامل بين منصات الشركة للتواصل الإجتماعي، كما تشير التوقعات إلى أن المميزات الجديدة تقدم في الإصدار Android 2.20.139، كما تصل إلى تطبيق iOS لاحقاً.

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